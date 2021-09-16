У Франції звільнено з роботи 3000 невакцинованих медичних працівників

Майже 3 000 невакцинованих проти COVID-19 медичних працівників у Франції були відсторонені від роботи після того, як вчора там вступив в силу закон, що зобов’язує цих фахівців пройти вакцинацію. Про це заявив сьогодні міністр охорони здоров’я Олів’є веранда, повідомляє France-Presse.

Це люди з числа співробітників медичних та медико-соціальних установ, які ще не вступили на шлях вакцинації, сказав міністр Radio RTL і уточнив, що було «кілька десятків звільнень». Він запевнив, що продовження надання медичної допомоги забезпечено.

За словами міністра, для більшості з тих, хто відсторонений від роботи, цей захід є тимчасовим. Серед звільнених був в основному допоміжний персонал і “дуже мало білих халатів”, сказав Веран.

Вчора у Франції вступила в силу обов’язкова вакцинація 2,7 мільйона медичних працівників лікарень і будинків престарілих, вільнонайманих санітарів, пожежних та інших.

Згідно з даними медичного страхування, наведеним на сайті Sante Publique France, станом на 12 вересня 89,3 відсотка співробітників будинків престарілих країни отримали хоча б одну дозу ін’єкції, в порівнянні з 73,9 відсотка серед населення Франції в цілому.

Жителі, які не отримали хоча б однієї дози вакцини, які не мають протипоказань і не заразилися останнім часом, “не можуть більше займатися своєю діяльністю”, говорить французький закон від 5 серпня.

З початку пандемії коронавірус забрав понад 115 000 життів у Франції.