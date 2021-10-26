Booking.com заплатит большой штраф Парижу

Это новый штраф, который попадет в парижскую казну. После Airbnb настала очередь Booking com обвинять парижский суд за присуждение штрафа в 1,234 миллиона евро городу Парижу.

Причина конфликта? Booking com не передал городу определенную информацию, в частности, о количестве дней, в течение которых сдавалось в аренду меблированные туристические апартаменты.

С момента вступления в силу закона ELAN в 2019 году платформы обязаны передавать властям города продолжительность аренды жилья для туристов, чтобы они могли проверить их законность и при необходимости провести контроль, напоминает муниципалитет Парижа в заявлении, опубликованном после решения суда.

Однако несколько платформ с самого начала отказались подчиняться этому закону. По этой причине власти Парижа решили подать в суд на девять платформ, в том числе на Booking com, самую большую из них, с почти 3000 рекламными объявлениями о аренде. В частности, городские власти Парижа атаковали голландскую платформу за непередачу данных за 2019 и 2020 годы, хотя Booking отправила свои данные за 2021 год, заявляют в магистрате.

Регулирование сезонной аренды

«Мы находимся на поворотном этапе в регулировании меблированного туристического жилья», — подчеркивает Ян Броссат, заместитель мэра Парижа по жилищным вопросам. Городские власти Парижа уже объявили войну Airbnb, которому ранее было присуждено выплатить более 8 миллионов евро городу Парижу за регулирование сезонной аренды.

Фактически, тысячи объявлений, предлагают жилье в Париже без регистрационного номера на Airbnb, хотя по закону регистрационный номер является обязательным атрибутом такого предложения. Именно такая регистрация по замыслу закона должна позволить подсчитывать количество ночей арендаторов, ограниченное до 120 в год. По истечении этих 120 ночей арендаторы должны запросить изменение использования своего дома/квартиры в мэрии Парижа.

В последние годы так же Европейская комиссия приняла меры, чтобы сделать транзакции потребителей на Booking com более прозрачными. В частности, Booking com, как и Expedia, согласились уточнить свои публикации, например, какие предложения оплачены как реклама, как платежи, полученные поставщиками жилья, повлияли на рейтинг, сколько людей хотели бы забронировать номер в одном отеле на те же даты, и сколько комнат осталось на сайте.