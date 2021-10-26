Booking.com заплатить великий штраф Парижу

Це новий штраф, який потрапить до паризької скарбниці. Після Airbnb настала черга Booking com звинувачувати паризький суд за присудження штрафу 1,234 мільйона євро місту Парижу.

Причиною конфлікту? Booking com не передав місту певну інформацію, зокрема про кількість днів, протягом яких здавалося в оренду мебльовані туристичні апартаменти.

З моменту набрання чинності законом ELAN у 2019 році платформи зобов’язані передавати владі міста тривалість оренди житла для туристів, щоб вони могли перевірити їхню законність та за необхідності провести контроль, нагадує муніципалітет Парижа у заяві, опублікованій після рішення суду.

Проте кілька платформ із самого початку відмовилися підкорятися цьому закону. З цієї причини влада Парижа вирішила подати до суду на дев’ять платформ, у тому числі на Booking com, найбільшу з них, із майже 3000 рекламними оголошеннями про оренду. Зокрема, міська влада Парижа атакувала голландську платформу за непередачу даних за 2019 та 2020 роки, хоча Booking відправила свої дані за 2021 рік, заявляють у магістраті.

Регулювання сезонної оренди

“Ми знаходимося на поворотному етапі в регулюванні мебльованого туристичного житла”, – підкреслює Ян Броссат, заступник мера Парижа з житлових питань. Міська влада Парижа вже оголосила війну Airbnb, якому раніше було присуджено виплатити понад 8 мільйонів євро місту Парижу за регулювання сезонної оренди.

Фактично, тисячі оголошень пропонують житло в Парижі без реєстраційного номера на Airbnb, хоча за законом реєстраційний номер є обов’язковим атрибутом такої пропозиції. Саме така реєстрація за задумом закону має дозволити підраховувати кількість ночей орендарів, обмежену до 120 на рік. Після закінчення цих 120 ночей орендарі повинні попросити змінити свій будинок/квартиру в мерії Парижа.

В останні роки так само Європейська комісія вжила заходів, щоб зробити транзакції споживачів на Booking com прозорішими. Зокрема, Booking com, як і Expedia, погодилися уточнити свої публікації, наприклад, які пропозиції сплачені як реклама, як платежі, отримані постачальниками житла, вплинули на рейтинг, скільки людей хотіли б забронювати номер в одному готелі на ті самі дати та скільки кімнат залишилось на сайті.