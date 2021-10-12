Тайфун забрав 9 життів на Філіппінах, 11 пропали безвісти

Щонайменше дев’ять людей загинули і 11 пропали без вісті на Філіппінах після потужного тайфуну, який супроводжувався зливами, що викликав повені і зсуви.

Проливні дощі обрушилися вчора на цілі райони острова Лусон, найбільш густонаселеного архіпелагу Філіппін, перш ніж тропічний шторм “Компас” попрямував в Південно-Китайське море. Чотири людини загинули в результаті зсувів в гірській провінції Бенгет, і одна людина потонула в прибережній провінції Кагаян, повідомило національне агентство з управління стихійними лихами. Сім людей вважаються зниклими без вести на острові Лусон.

Одинадцять муніципалітетів були затоплені, але сьогодні вранці все заспокоїлося, повідомив AFP офіцер по зв’язках з громадськістю Кагаян Рожеліо Сендінг. Основні дороги і порти все ще затоплені, але сьогодні вода почала йти, сказав він.

Тропічний шторм викликав зливові повені в селі в провінції Палаван, на іншому острові південно-західного архіпелагу. Там загинули чотири людини і четверо пропали без вісті. Від 7 до 8 муніципалітетів все ще залишаються затопленими.

Щороку на Філіппіни обрушується близько 20 штормів і тайфунів, які знищують врожай і інфраструктуру і змушують мільйони людей жити в злиднях. У потепліли атмосфері міститься більше води, і зміна клімату може призвести до надзвичайно інтенсивним дощів і повеней.