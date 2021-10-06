Замерзнут ли европейцы этой зимой?

Замерзнут или европейцы этой зимой? И сколько им придется платить за отопление? В России, где находится «Газпром», СМИ уже некоторое время пишут о дефиците газа, возникающее в Европе, а образ «замерзшей Германии» стал популярным в российских социальных сетях. Но какова реальная ситуация, и действительно надвигается неприятная зима для домохозяйств ЕС?

Сколько газа есть в Германии? А как насчет других стран?

Сначала рассмотрим хранения газа в ЕС. Действительно ли они почти пустые накануне зимы? Агентство Франс Пресс (AFP) сообщило со ссылкой на Ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры (GIE) в Брюсселе, что по состоянию на 20 сентября 2021 газовые хранилища ЕС были заполнены примерно на 71%. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда они были заполнены на 90 и более процентов, но все же показывает, что некоторые формулировки СМИ о «пустых» или «полупустых» газохранилищах не соответствуют действительности.

В Германии, потребляет, импортирует и сохраняет наибольшие объемы природного газа в ЕС, хранилища в среднем заполнены примерно на 64%. Разница в сохранившихся объемах значительна. В Редене — крупнейшем газохранилище в Германии и во всем ЕС — остается доступным только 5% от обычного объема. Себастьян Блешке, исполнительный директор Немецкой ассоциации операторов газовых хранилищ (INES), заявил, что год назад этот же хранилище было заполнено на 87%.

Газохранилище в Редене принадлежит «Газпрому» и подключен к газопроводу «Северный поток» через Северо-немецкий газопровод (NEL), что ведет от Лубмин у Балтийского моря до Редена в земле Нижняя Саксония. Этот промежуточный трубопровод длиной около 440 километров также контролируется российской компанией. Иными словами, подземное хранилище в Редене практически полностью зависит от поставок российского газа, который в настоящее время поступает особенно медленно.

Все это усиливает подозрения в том, что для выполнения своих контрактных обязательств перед европейскими потребителями Газпром все лето намеренно распродавал газ из своих запасов в ЕС, чтобы создать искусственный дефицит осенью для повышения цен и давления на Берлин и Брюссель с целью быстрого и полного согласия на строительство «Северного потока-2». А это противоречило бы требованиям Третьего энергетического пакта ЕС.

В январе-феврале 2022 года в Германии может возникнуть дефицит природного газа, но имеющихся запасов, которые составляют около 70%, скорее всего, хватит до конца зимы, если только она не окажется особенно суровой и ледяной. Даже если Россия выполнит свои контрактные обязательства на минимальном уровне, Норвегия сможет увеличить поставки. Спрос в Болгарии, Италии и Греции, с другой стороны, может быть удовлетворен за счет газа из Азербайджана, поступающей по трубопроводу ТАР. Существуют и другие альтернативные варианты — например, поставки сжиженного природного газа (CNG) с США и ряда африканских стран.

Цены в Германии растут

Перспектива нехватки газа, которая пока является лишь гипотетической, однако, вызвала беспрецедентный рост цен в ряде европейских стран. В Германии средние цены на газ для конечных потребителей уже повышены в среднем на 11% — 13%, согласно данным портала Verivox. Для среднего домохозяйства это означает среднее увеличение расходов на отопление примерно на 191 евро в год или 16 евро в месяц.

Опять же по данным Verivox, за последние 12 месяцев электроэнергия в Германии подорожала в среднем на 5,7%. Однако в Германии домохозяйства могут свободно менять поставщиков газа и электроэнергии, создает значительно большую конкуренцию между компаниями и в определенной степени сдерживает рост цен в этой сфере. Важно знать и другое: больше половины конечной цены электроэнергии для потребителей состоит из различных сборов, налогов и отчислений. Таким образом, в возможной экстремальной ситуации правительство Германии всегда может использовать эти инструменты для резкого снижения цен на электроэнергию путем временной отмены определенных платежей. Подобная мера была реализована, например, в Испании и в Берлине в рамках антикризисных мер против пандемии.