Чи замерзнуть європейці цієї зими

Замерзнуть чи європейці цієї зими? І скільки їм доведеться платити за опалення? У Росії, де знаходиться “Газпром”, ЗМІ вже деякий час пишуть про дефіцит газу, що виникає в Європі, а образ “замерзлої Німеччини” став популярним в російських соціальних мережах. Але якою є реальна ситуація, і чи дійсно насувається неприємна зима для домогосподарств ЄС?

Скільки газу є в Німеччині? А як щодо інших країн?

Спочатку розглянемо зберігання газу в ЄС. Чи дійсно вони майже порожні напередодні зими? Агентство Франс Прес (AFP) повідомило з посиланням на Асоціацію європейських операторів газової інфраструктури (GIE) в Брюсселі, що за станом на 20 вересня 2021 року газові сховища ЄС були заповнені приблизно на 71%. Це значно менше, ніж в попередні роки, коли вони були заповнені на 90 і більше відсотків, але все ж показує, що деякі формулювання ЗМІ про “порожніх” або “напівпорожніх” газосховищах не відповідають дійсності.

У Німеччині, яка споживає, імпортує і зберігає найбільші обсяги природного газу в ЄС, сховища в середньому заповнені приблизно на 64%. Різниця в збережених обсягах значна. У Редені – найбільшому газосховище в Німеччині і в усьому ЄС – залишається доступним тільки 5% від звичайного обсягу. Себастьян Блешке, виконавчий директор Німецької асоціації операторів газових сховищ (INES), заявив, що рік тому цей же сховище було заповнене на 87%.

Газосховище в Редені належить “Газпрому” і підключено до газопроводу “Північний потік” через Північно-німецький газопровід (NEL), що веде від Лубмін у Балтійського моря до Редена в землі Нижня Саксонія. Цей проміжний трубопровід довжиною близько 440 кілометрів також контролюється російською компанією. Іншими словами, підземне сховище в Редені практично повністю залежить від поставок російського газу, який в даний час надходить особливо повільно.

Все це підсилює підозри в тому, що для виконання своїх контрактних зобов’язань перед європейськими споживачами Газпром все літо навмисно розпродавав газ зі своїх запасів в ЄС, щоб створити штучний дефіцит восени для підвищення цін і тиску на Берлін і Брюссель з метою швидкого та цілковитої згоди на будівництво “Північного потоку-2”. А це суперечило б вимогам Третього енергетичного пакту ЄС.

У січні-лютому 2022 року в Німеччині може виникнути дефіцит природного газу, але наявних запасів, що складають близько 70%, швидше за все, вистачить до кінця зими, якщо тільки вона не виявиться особливо суворою і крижаною. Навіть якщо Росія виконає свої контрактні зобов’язання на мінімальному рівні, Норвегія зможе збільшити поставки. Попит в Болгарії, Італії та Греції, з іншого боку, може бути задоволений за рахунок газу з Азербайджану, що надходить по трубопроводу ТАР. Існують і інші альтернативні варіанти – наприклад, поставки стисненого природного газу (CNG) з США і ряду африканських країн.

Ціни в Німеччині ростуть

Перспектива нестачі газу, яка поки є лише гіпотетичною, проте, викликала безпрецедентне зростання цін в ряді європейських країн. У Німеччині середні ціни на газ для кінцевих споживачів вже підвищені в середньому на 11% – 13%, згідно з даними порталу Verivox. Для середнього домогосподарства це означає середнє збільшення витрат на опалення приблизно на 191 євро в рік або 16 євро на місяць.

Знову ж за даними Verivox, за останні 12 місяців електроенергія в Німеччині подорожчала в середньому на 5,7%. Однак в Німеччині домогосподарства можуть вільно змінювати постачальників газу і електроенергії, що створює значно більшу конкуренцію між компаніями та певною мірою стримує зростання цін у цій сфері. Важливо знати й інше: більше половини кінцевої ціни електроенергії для споживачів складається з різних зборів, податків і відрахувань. Таким чином, у можливій екстремальній ситуації уряд Німеччини завжди може використовувати ці інструменти для різкого зниження цін на електроенергію шляхом тимчасової відміни певних платежів. Подібна міра була реалізована, наприклад, в Іспанії і в Берліні в рамках антикризових заходів проти пандемії.