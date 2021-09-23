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Путин продлил запрет на ввоз продуктов питания из Европы

Глеб Парфененко
Путин продлил запрет на ввоз продуктов питания из Европы
Woman housewife looking check in the store

Путин продлил запрет на импорт продовольствия из Европы

Президент Владимир Путин продлил эмбарго на поставки продовольственных товаров из EC до 31 мая 2022 г. Это ответ на санкции, введенные ЕС и другими странами, говорится в заявлении.

Запрет на импорт действует с 2014 года

Запрет на импорт молочных продуктов, мяса, фруктов и овощей из ЕС, впервые введенный в августе 2014 года, является ответом на санкции Запада против России, введенные в связи с конфликтом на Украине. Речь идет о защите национальных интересов страны, как говорится в речи президента. Путин много раз заявлял, что эмбарго также помогает улучшить внутреннее производство — например, в области молочных продуктов — и повышает независимость от импорта.

Наряду с ЕС, эмбарго распространяется также на США, Австралию, Канаду и США. Несмотря на запрет, многим продуктам удалось попасть в Россию по объездным и контрабандным маршрутам — особенно сырам из Франции и Италии. Пытаясь сдержать черный рынок, Россия уже уничтожила огромное количество продуктов питания. По данным российских властей, за пять лет было уничтожено 36,17 тыс. единиц запрещенного импорта.

Потребители жалуются на высокие цены

Однако российские потребители страдают от высоких цен и низким качеством местных продуктов питания. Согласно экспертам, исключение иностранной конкуренции приводит к созданию монополий и росту цен на продукты.

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