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Новый рекорд цены на газ в Европе

Глеб Парфененко
Новый рекорд цены на газ в Европе

Цена природного газа в Европе в течение сегодняшнего дня вновь побила рекорд и впервые превысила 1200 долларов за 1000 кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигла $ 1 200,36 за 1000 кубометров, или € 99,99 за МВт.

На прошлой неделе цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за 1000 кубометров, а затем 1100 долларов.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил ранее, что значительное отставание в прокачке газа на объектах в Европе и растущий спрос привели к рекордному росту цен на топливо в Европе, и в ближайшее время ожидается еще большее повышение.

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