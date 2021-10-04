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Новий рекорд ціни на газ в Європі

Гліб Парфененко
Новий рекорд ціни на газ в Європі

Ціна природного газу в Європі протягом сьогоднішнього дня знову побила рекорд і вперше перевищила 1 200 доларів за 1 000 кубічних метрів, свідчать дані біржі ICE.

Ціна листопадових ф’ючерсів на хабі TTF в Нідерландах досягла $ 1 200,36 за 1 000 кубометрів, або € 99,99 за МВт.

Минулого тижня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1000 кубометрів, а потім 1100 доларів.

Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер заявив раніше, що значне відставання в прокачуванні газу на об’єктах в Європі і зростаючий попит призвели до рекордного зростання цін на паливо в Європі, і найближчим часом очікується ще більше підвищення.

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