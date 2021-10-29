ЕС советует Украине отменить запрет на въезд для некоторых стран

Совет Европейского Союза рекомендовал государствам-членам как можно скорее отменить запрет на въезд в страну для жителей Аргентины, Колумбии, Намибии и Перу.

Рекомендация была опубликована в пятницу, 29 октября, после пересмотра списка эпидемиологически безопасных третьих стран ЕС, в который были добавлены все четыре страны.

«После пересмотра в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки», — отметил Совет в пресс-релизе, объявив о новых дополнениях к списку.

«В частности, в список были добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу», — говорится далее.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что во всех четырех странах в последние дни было зарегистрировано низкое количество случаев заболевания COVID-19.

Например, в Намибии, где проживает 2,541 миллиона человек, за последние 24 часа было отмечено только девять новых случаев заболевания. В то время как в Перу, население которого составляет 32,97 миллиона человек, было зарегистрировано 793 новых случая.

Что касается Аргентины и Колумбии, население которых больше — 45,38 млн. и 50,88 млн. человек соответственно, — то здесь за последние 24 часа зарегистрировано 1415 и 1428 случаев.

Согласно заявлению Совета ЕС, государствам-членам теперь настоятельно рекомендуется снять ограничения на въезд в следующие страны:

Аргентина (новая)

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия (новая)

Иордания

Кувейт

Намибия (новая)

Новая Зеландия

Перу (новая)

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

Запрет на въезд также должен быть снят для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, а также для Тайваня, говорится в сообщении Совета.

Тем не менее, поскольку список не является юридически обязательным, и государства-члены могут свободно отменять ограничения на въезд на внешних границах для жителей стран, не перечисленных выше, или вводить ограничения на въезд из перечисленных стран.