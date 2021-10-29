ЄС радить Україні скасувати заборону на в’їзд деяким країнам

Рада Європейського Союзу рекомендувала державам-членам якнайшвидше скасувати заборону на в’їзд до країни для мешканців Аргентини, Колумбії, Намібії та Перу.

Рекомендацію було опубліковано у п’ятницю, 29 жовтня, після перегляду списку епідеміологічно безпечних третіх країн ЄС, до якого було додано всі чотири країни.

“Після перегляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки”, – зазначила Рада у прес-релізі, оголосивши про нові доповнення до списку.

“Зокрема, до списку були додані Аргентина, Колумбія, Намібія та Перу”, – йдеться далі.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що у всіх чотирьох країнах останніми днями було зареєстровано низьку кількість випадків захворювання на COVID-19.

Наприклад, у Намібії, де проживає 2,541 мільйона людей, за останні 24 години було відмічено лише дев’ять нових випадків захворювання. У той час як у Перу, населення якого складає 32,97 мільйона осіб, було зареєстровано 793 нових випадків.

Що стосується Аргентини та Колумбії, населення яких більше – 45,38 млн. та 50,88 млн. осіб відповідно, – то тут за останні 24 години зареєстровано 1415 та 1428 випадків.

Згідно з заявою Ради ЄС, державам-членам тепер настійно рекомендується зняти обмеження на в’їзд до наступних країн:

Аргентина (нова)

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія (нова)

Йорданія

Кувейт

Намібія (нова)

Нова Зеландія

Перу (нова)

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Об’єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Заборона на в’їзд також має бути знята для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, а також для Тайваню, йдеться у повідомленні Ради.

Тим не менш, оскільки список не є юридично обов’язковим, і держави-члени можуть вільно скасовувати обмеження на в’їзд на зовнішніх кордонах для мешканців країн, які не перераховані вище, або вводити обмеження на в’їзд із перерахованих країн.