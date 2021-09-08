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В Мареа, на севере Египта, польские ученые обнаружили неизвестную часть древнего города

Евгений Подольский
В Мареа, на севере Египта, польские ученые обнаружили неизвестную часть древнего города
Модульные здания на Западной набережной Mariusz Gwiazda cc-by 4.0, Средиземноморский археологический центр, Варшавский университет

На городище Мареа в северном Египте находится неизвестная часть древнего города, основанного во второй половине VI века. Это важное открытие, сделанное учеными факультета археологии и Центра средиземноморской археологии Варшавского университета, поскольку в период поздней античности новые городские комплексы Египта возводились очень редко.

Участок Мареа расположен на южном берегу озера Мареотис в северном Египте. С конца 1970-х годов здесь проводили археологические исследования египетские, американские, французские и польские ученые. Они были сосредоточены в первую очередь на открытии византийских зданий (бани, дома, церкви, мастерские, мельницы) и реконструкции их планов и способов функционирования. Однако более широкий городской контекст. В 2017 году использование неинвазивных (геофизических) методов археологами Варшавского университета наряду с раскопками позволило создать точный план построек.

Руководителем проекта Национального научного центра, в рамках которого проводились исследования, является проф. Томаш Дерда , заведующий кафедрой эпиграфики и папирологии факультета археологии Варшавского университета. Полевые работы в Египте возглавлял доктор Мариуш Гвязда из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета. Ученые подчеркивают , что их исследование в Египте при поддержке польского посла в Каире , Михал Лабенды . Они всегда могли рассчитывать на помощь и интерес польской дипломатической миссии.

В результате исследований в северном Египте было обнаружено упорядоченное расположение каменных модульных зданий, расположенных рядом друг с другом аккуратными рядами, составляющих городскую застройку. Его основными элементами были сложная система прямых улиц с прилегающими зданиями, выполняющими различные функции, и искусственная пристань, связанная с разветвленной портовой инфраструктурой. Обнаруженная часть города относится ко второй половине 6 века.

Анализ трех модульных единиц показал, что она состояла из магазинов, жилых помещений и портиков с повторяющимися планами и пропорциями. Термальные ванны и общественные туалеты были обнаружены в отдельных зданиях.

У Мареа, на півночі Єгипту, польські вчені виявили невідому частину стародавнього міста
Комбинированная модель поля и карта магнитных аномалий в Мареа (il. Wiesław Małkowski cc-by 4.0, Центр средиземноморской археологии, Варшавский университет)

Важную информацию о функционировании этого поселения дает также коллекция остраки, свидетельствующая о существовании ремонтной мастерской на рубеже VI и VII веков. Они предоставляют, в частности, о наличии носокомейона, то есть больницы — здания, ставшего популярным в византийский период. Наличие такого объекта с двумя банными комплексами и уборными свидетельствует о том, что градостроители заботятся о здоровье своих жителей.

Анализ исследователей показывает, что обнаруженный городской комплекс мог быть центром, построенным для паломников, направляющихся в святилище Абу-Мена, расположенное в нескольких километрах к югу. Это также одна из самых молодых записей городской мысли в древнем мире.

С проф. Томаш Дерда , заведующий кафедрой эпиграфики и папирологии факультета археологии Варшавского университета, и доктор Мариуш Гвязда из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета взяли интервью у Галины Остас . Приглашаем вас послушать вторую часть программы, посвященную ценному открытию польских археологов в Египте.

Трансляция создана в сотрудничестве с Центром средиземноморской археологии Варшавского университета и Министерством иностранных дел.

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