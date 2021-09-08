У Мареа, на півночі Єгипту, польські вчені виявили невідому частину стародавнього міста

На городище Мареа в північному Єгипті знаходиться невідома частина древнього міста, заснованого в другій половині VI століття. Це важливе відкриття, зроблене вченими факультету археології та Центру середземноморської археології Варшавського університету, оскільки в період пізньої античності нові міські комплекси Єгипту зводилися дуже рідко.

Ділянка Мареа розташована на південному березі озера Мареотіс в північному Єгипті. З кінця 1970-х років тут проводили археологічні дослідження єгипетські, американські, французькі та польські вчені. Вони були зосереджені в першу чергу на відкритті візантійських будівель (лазні, будинки, церкви, майстерні, млини) і реконструкції їх планів і способів функціонування. Однак більш широкий міської контекст. У 2017 році використання неінвазивних (геофізичних) методів археологами Варшавського університету поряд з розкопками дозволило створити точний план будівель.

Керівником проекту Національного наукового центру, в рамках якого проводилися дослідження, є проф. Томаш Дерда, завідувач кафедри епіграфіки і папірологія факультету археології Варшавського університету. Польові роботи в Єгипті очолював доктор Маріуш Ґвязда з Центру середземноморської археології Варшавського університету. Вчені підкреслюють, що їх дослідження в Єгипті за підтримки польського посла в Каїрі, Міхал Лабенди. Вони завжди могли розраховувати на допомогу і інтерес польської дипломатичної місії.

В результаті досліджень в північному Єгипті було виявлено впорядковане розташування кам’яних модульних будівель, розташованих поруч один з одним акуратними рядами, складових міську забудову. Його основними елементами були складна система прямих вулиць з прилеглими будівлями, які виконують різні функції, і штучна пристань, пов’язана з розгалуженою портової інфраструктурою. Виявлена ​​частина міста відноситься до другої половини 6 століття.

Аналіз трьох модульних одиниць показав, що вона складалася з магазинів, житлових приміщень і портиків з повторюваними планами і пропорціями. Термальні ванни і громадські туалети були виявлені в окремих будівлях.

Важливу інформацію про функціонування цього поселення дає також колекція острака, яка свідчить про існування ремонтної майстерні на рубежі VI і VII століть. Вони надають, зокрема, про наявність носокомейона, тобто лікарні – будівлі, що став популярним в візантійський період. Наявність такого об’єкта з двома банними комплексами і вбиральнями свідчить про те, що містобудівники піклуються про здоров’я своїх мешканців.

Аналіз дослідників показує, що виявлений міський комплекс міг бути центром, побудованим для паломників, що прямують в святилище Абу-Мена, розташоване в декількох кілометрах на південь. Це також одна з наймолодших записів міської думки в стародавньому світі.

З проф. Томаш Дерда, завідувач кафедри епіграфіки і папірологія факультету археології Варшавського університету, і доктор Маріуш Ґвязда з Центру середземноморської археології Варшавського університету взяли інтерв’ю у Галини Остас. Запрошуємо вас послухати другу частину програми, присвячену цінному відкриття польських археологів в Єгипті.

Трансляція створена у співпраці з Центром середземноморської археології Варшавського університету і Міністерством закордонних справ.