Новогодние праздники отменены в Черногории из-за COVID-19

8,3% взрослого населения Черногории были вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19, а 54,6% были полностью иммунизированы. На сегодняшний день около 31000 человек получили третью дозу вакцины от коронавируса.

Несмотря на хорошие темпы вакцинации, власти запретят концерты и торжества в канун Нового года, а свадебные торжества отменят. Рестораны и бары открыты до полуночи.

«Эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить такие собрания. Ситуация может измениться, но я не верю, что она изменится за такой короткий период времени», — сказала министр здравоохранения Елена Боровинич-Божович, отвечая на вопрос о том, может ли быть принято решение. поменял в декабре.

Правительство также рассматривает возможность сделать сертификат COVID обязательным для всех сотрудников государственной администрации, в том числе работающих в сфере здравоохранения, образования, полиции и вооруженных сил, с 1 декабря.

Теперь сертификат является обязательным при въезде в Черногорию, посещении спектаклей, спортивных мероприятий и многого другого. Власти также требуют документ у входа на новогодний базар, открывшийся вчера в столице Подгорице.

Министр здравоохранения Черногории, пульмонолог и консультант по инфекционным заболеваниям, снова призвал граждан соблюдать ограничения и пройти вакцинацию. В министерстве заявили, что все люди, умершие от коронавируса в стране в возрасте до 50 лет, не были вакцинированы.

В настоящее время число активных случаев заболевания составляет 4651. По данным компетентных органов страны, 324 человека заразились COVID-19. Наш мир в данных отмечает в комментарии к текущим данным о пандемии, что количество инфицированных в Черногории ниже реального из-за ограниченного количества тестов, проводимых в стране.