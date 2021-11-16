У Чорногорії скасовано новорічні свята

8,3% дорослого населення Чорногорії були вакциновані першою дозою вакцини проти COVID-19, а 54,6% повністю імунізовані. На сьогоднішній день близько 31 000 осіб отримали третю дозу вакцини від коронавірусу.

Незважаючи на хороші темпи вакцинації, влада заборонить концерти та урочистості напередодні Нового року, а весільні урочистості скасують. Ресторани та бари відкриті до півночі.

«Епідеміологічна ситуація не дозволяє проводити такі збори. Ситуація може змінитись, але я не вірю, що вона зміниться за такий короткий період часу», – сказала міністр охорони здоров’я Олена Боровинич-Божович, відповідаючи на запитання про те, чи може бути ухвалене рішення.

Уряд також розглядає можливість зробити сертифікат COVID обов’язковим для всіх співробітників державної адміністрації, у тому числі працівників у сфері охорони здоров’я, освіти, поліції та збройних сил з 1 грудня.

Тепер сертифікат є обов’язковим при в’їзді до Чорногорії, відвідуванні вистав, спортивних заходів та багато іншого. Влада також вимагає документ біля входу на новорічний базар, що відкрився вчора в столиці Подгориці.

Міністр охорони здоров’я Чорногорії, пульмонолог та консультант з інфекційних захворювань, знову закликав громадян дотримуватися обмежень та пройти вакцинацію. У міністерстві заявили, що всі люди, які померли від коронавірусу в країні до 50 років, не були вакциновані.

В даний час кількість активних випадків захворювання становить 4651. За даними компетентних органів країни, 324 особи заразилися COVID-19. Наш світ у даних зазначає у коментарі до поточних даних про пандемію, що кількість інфікованих у Чорногорії нижча за реальну через обмежену кількість тестів, що проводяться в країні.