Авиарейсы: почему вы можете потерять бесплатную отмену и перебронирование рейсов в 2022 году

Полеты стали одной из наиболее пострадавших услуг во время пандемии коронавируса, что побудило авиакомпании создать новые гибкие политики отмены и перебронирования. Однако этой политике может прийти конец.

Когда Covid-19 вспыхнул, отпуски и планы путешествий были отменены, поскольку границы закрылись и наступили карантины. После беспрецедентного давления возмещений авиакомпании начали вводить гибкую политику отмены и изменения рейсов на фоне текущей неопределенности.

Но поскольку все больше стран по всему миру начинают восстанавливать определенную форму «нормальности», этой политике вскоре может прийти конец.

Многие условия отмены имеют конкретные даты.

В некоторых случаях это означает, что отмена и изменения касаются только рейсов, забронированных к определенной дате, или путешествий, отправляемых в течение определенного периода времени.

Поскольку пандемия еще далеко не закончена, некоторые авиакомпании продолжают «пересматривать» политику, в то время как другие подтвердили, что сохранят гибкую отмену и бронирование на новый год.

British Airways

Клиенты British Airways, которые не могут путешествовать или решили не путешествовать, могут изменить дату рейса без взимания комиссии.

Это касается всех путешествий, которые должны пройти до 31 августа 2022 года.

Однако клиентам придется оплачивать любую разницу в тарифах между их начальными и новыми рейсами.

Клиенты, которые забронировали с 3 марта 2020 путешествия, которые должны быть завершены до 31 августа 2022, также могут изменить пункт назначения и дать свое бронирование.

British Airways утверждает: «Мы отменяем ваше бронирование от вашего имени и посылаем вам по электронной почте ваучер на стоимость вашего бронирования, действительный до 30 сентября 2023 года».

Новую поездку, как отправление, так и возвращение, необходимо завершить к 30 сентября 2023 года.

Клиенты могут отменить свое бронирование в обмен на ваучер стоимостью их начальной поездки.

Это касается клиентов, совершивших бронирование до 3 марта 2020 года для поездок, которые должны начаться до 28 февраля 2021 года, или клиентов, забронировавших номер после 3 марта 2020 года, для поездок, которые должны быть завершены до 31 августа 2022 года.

Ваучер необходимо использовать при поездке, которая будет завершена до 30 сентября 2022 года.

easyJet

Сейчас easyJet позволяет клиентам бесплатно переносить свой рейс на новую дату или пункт назначения в любое время за два часа до вылета.

Однако это касается только рейсов «в этом году».

easyJet утверждает, что это правило применяется к изменениям, внесенным до 31 декабря 2021 года включительно.

Оранжевый перевозчик продолжает пересматривать свою политику, будущее которой пока неизвестно.

Однако клиенты могут сменить рейсы, забронированные на следующий год, без взыскания комиссии до конца сентября 2022 года.

Авиакомпания также имеет постоянное «Обещание защиты», котороя предлагает гарантию цены, обещание возврата средств и свободу менять выходные дни за 28 дней до вылета без взыскания комиссии.

Virgin Atlantic

Virgin Atlantic позволяет клиентам, забронировавшим авиарейсы или пакетные отпуска на 3 марта 2020 года или после этой даты, которые должны вылететь до 30 апреля 2022 года, менять рейс столько раз, сколько им нужно.

Это включает в себя даты и пункт назначения. Однако любую повышенную стоимость перелета необходимо оплатить.

Virgin Atlantic не уточнила, какие у нее планы на будущее.

Ryanair

Сейчас Ryanair предлагает клиентам «бесплатные» смены рейсов.

Однако эта политика распространяется только на 2021 год и исключает 2022 год.

Ryanair утверждает: «Вы можете совершить две смены рейса без взимания платы за изменение рейса за бронирование, сделанные между 10 июня 2020 года и до 30 сентября 2021 года, для путешествий до 31 декабря 2021 года». Цена проезда может отличаться.