Авіарейси: чому ви можете втратити безкоштовне скасування та перебронювання рейсів у 2022 році

Польоти ставли однією з найбільш постраждалих послуг під час пандемії коронавірусу, що спонукало авіакомпанії створити нові гнучкі політики скасування та перебронювання. Однак, цій політиці може прийти кінець.

Коли Covid-19 спалахнув, відпустки та плани подорожей були скасовані, оскільки кордони закрилися та настали карантини. Після безпрецедентного натиску відшкодувань авіакомпанії почали вводити гнучку політику скасування та зміни рейсів на тлі поточної невизначеності.

Але оскільки все більше країн по всьому світу починають відновлювати певну форму «нормальності», цій політиці незабаром може прийти кінець.

Багато з умов скасування мають конкретні дати.

У деяких випадках це означає, що скасування та зміни стосуються лише рейсів, заброньованих до певної дати, або подорожей, які відправляються протягом певного періоду часу.

Оскільки пандемія ще далеко не закінчена, деякі авіакомпанії продовжують «переглядати» політику, тоді як інші підтвердили, що збережуть гнучке скасування та бронювання на новий рік.

British Airways

Клієнти British Airways, які не можуть подорожувати або вирішили не подорожувати, можуть змінити дату рейсу без стягнення комісії.

Це стосується всіх подорожей, які мають відбутися до 31 серпня 2022 року.

Однак клієнтам доведеться сплачувати будь-яку різницю в тарифах між їхніми початковими та новими рейсами.

Клієнти, які забронювали з 3 березня 2020 року подорожі, які мають бути завершені до 31 серпня 2022 року, також можуть змінити пункт призначення та дати свого бронювання.

British Airways стверджує: «Ми скасовуємо ваше бронювання від вашого імені та надсилаємо вам електронною поштою ваучер на вартість вашого бронювання, дійсний до 30 вересня 2023 року».

Нову поїздку, як відправлення, так і повернення, необхідно завершити до 30 вересня 2023 року.

Клієнти можуть скасувати своє бронювання в обмін на ваучер вартістю їхньої початкової поїздки.

Це стосується клієнтів, які здійснили бронювання до 3 березня 2020 року для подорожей, які мають розпочатися до 28 лютого 2021 року, або клієнтів, які забронювали номер після 3 березня 2020 року, для подорожей, які мають бути завершені до 31 серпня 2022 року.

Ваучер необхідно використати під час поїздки, яка буде завершена до 30 вересня 2022 року.

easyJet

Зараз easyJet дозволяє клієнтам безкоштовно переносити свій рейс на нову дату або пункт призначення в будь-який час за дві години до вильоту.

Однак це стосується лише рейсів «цього року».

easyJet стверджує, що це правило «застосовується до змін, внесених до 31 грудня 2021 року включно.

Помаранчевий перевізник “продовжує переглядати” свою політику, майбутнє якої наразі невідоме.

Однак клієнти можуть змінити рейси, заброньовані на наступний рік, без стягнення комісії до кінця вересня 2022 року.

Авіакомпанія також має постійну «Обіцянку захисту», яка пропонує гарантію ціни, обіцянку повернення коштів і свободу змінювати вихідні дні за 28 днів до вильоту без стягнення комісії.

Virgin Atlantic

Virgin Atlantic дозволяє клієнтам, які забронювали авіарейси або пакетні відпустки на 3 березня 2020 року або після цієї дати, які мають вилетіти до 30 квітня 2022 року, змінювати рейс стільки разів, скільки їм потрібно.

Це включає дати та пункт призначення. Однак будь-яку підвищену вартість перельоту необхідно сплатити.

Virgin Atlantic не уточнила, які у неї плани на майбутнє.

Ryanair

Зараз Ryanair пропонує клієнтам “безкоштовні” зміни рейсів.

Однак ця політика поширюється лише на 2021 рік і «виключає 2022 рік».

Ryanair стверджує: «Ви можете зробити дві зміни рейсу без стягнення плати за зміну рейсу за бронювання, зроблені між 10 червня 2020 року та до 30 вересня 2021 року, для подорожей до 31 грудня 2021 року». Ціна проїзду може відрізнятися.