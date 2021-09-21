Россиянку осудили за твит о Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил гражданку России Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы в колонии, признав ее виновной в клевете на Лукашенко. Об этом сообщил в понедельник, 20 сентября, белорусский телеканал «Белсат».

Поводом для уголовного дела стал опубликованный 23 мая твит Викхольм: перепостив статью русской службы BBC о захвате самолета Ryanair в Минске, россиянка озаглавила ее «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства», причем фраза «акт государственного авиапиратства» была заимствована из той части статьи, в которой говорилось о реакции МИД Греции на инцидент.

Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства https://t.co/afhlqWmMc2 — Irina Wickholm (@IrWi99) May 23, 2021

Через пять дней после появления этого твита 58-летняя Ирина Викхольм была задержана. Свою вину она отрицала. О ее дальнейшей судьбе стало известно спустя три месяца, когда 1 сентября прокуратура Беларуси сообщила, что в суд направлено уголовное дело о «публичной клевете» на Александра Лукашенко со стороны «иностранной гражданки В». Следователи заявили, что россиянка хотела «причинить ущерб авторитету государства».

Ситуация с вынужденной посадкой лайнера Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров — оппозиционный блогер Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси и ввел санкции в отношении режима Лукашенко.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела собственное расследование инцидента. Его результаты и сделанные на его основе выводы, как ожидается, будут представлены в ноябре 2021 года.