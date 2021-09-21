Суд в Білорусі відправив у колонію росіянку за твіт про Лукашенка

Суд Московського району Бреста засудив громадянку Росії Ірину Вікхольм до півтора роки позбавлення волі в колонії, визнавши її винною в наклепі на Лукашенка. Про це повідомив у понеділок, 20 вересня, білоруський телеканал “Белсат”.

Приводом для кримінальної справи став опублікований 23 травня твіт Вікхольм: перепис статті російської служби BBC про захоплення літака Ryanair в Мінську, росіянка назвала її “Черговий злочин Лукашенко: акт державного авіапіратства”, причому фраза “акт державного авіапіратства” була запозичена з тієї частини статті, в якій говорилося про реакцію МЗС Греції на інцидент.

Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства https://t.co/afhlqWmMc2 — Irina Wickholm (@IrWi99) May 23, 2021

Через п’ять днів після появи цього твіти 58-річна Ірина Вікхольм була затримана. Свою вину вона заперечувала. Про її подальшу долю стало відомо опісля три місяці, коли 1 вересня прокуратура Білорусі повідомила, що до суду направлено кримінальну справу про “публічний наклеп” на Олександра Лукашенка з боку “іноземної громадянки В”. Слідчі заявили, що росіянка хотіла “завдати шкоди авторитету держави”.

Ситуація з вимушеною посадкою лайнера Ryanair

Літак авіакомпанії Ryanair Boeing 737, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в Мінську 23 травня. Лайнер сів після повідомлення про мінування повітряного судна, що опинилося згодом хибним. Були затримані двоє пасажирів – опозиційний блогер Роман Протасевич і росіянка Софія Сапега. Рада ЄС пізніше закликав європейських авіаперевізників уникати перельотів над територією Білорусі і ввів санкції щодо режиму Лукашенка.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) провела власне розслідування інциденту. Його результати і зроблені на його основі висновки, як очікується, будуть представлені в листопаді 2021 року.