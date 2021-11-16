Туризм отменен: открывшаяся для украинцев популярная горнолыжная страна ввела комендантский час

Правительство Австрии, доступной для украинцев страны, приняло решение о введении комендантского часа по всей стране с 15 ноября из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом. Соответствующее сообщение опубликовало правительство Австрии.

На прошлой неделе в четверг канцлер Александр Шалленберг на пресс-конференции в Вене предупреждал, что ситуация идет к карантину: «Наша задача как правительство – защищать людей. Поэтому мы решили, что с понедельника непривитым гражданам следует сидеть дома».

Таким образом, теперь в Австрии люди без прививки смогут выходить на улицу только по определенным причинам, например, за покупками в магазин или врач. Решение об ограничении касается даже тех, кто переболел ковидом или имеет отрицательный результат ПЦР. Однако не распространяется на несовершеннолетних в возрасте до 12 лет.

Уточняется, что локдаун продлится 10 дней, в течение которого полиция будет патрулировать улицы и выявлять возможные нарушения. Нарушителям комендантского часа грозит штраф до 1450 евро (около 44 тыс. гривен).

По данным статистического бюро Worldometers, в Австрии выявлен 971 541 случай заражения коронавирусом и зарегистрировано 11 746 смертельных случаев. Больше всего ежедневных случаев инфекции в последнее время пришлось на 13 ноября, составив 13152.

Ранее «DIP» писал, что большинство стран Европа «закрываются» из-за эпидемии – подробности здесь.