Туризм скасовано: популярна гірськолижна країна, що відкрилася для українців, запровадила комендантську годину

Уряд Австрії, доступної для українців країни, ухвалив рішення про введення комендантської години по всій країні з 15 листопада через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом. Відповідне повідомлення опублікував уряд Австрії.

Минулого тижня, у четвер, канцлер Олександр Шалленберг на прес-конференції у Відні попереджав, що ситуація йде до карантину: «Наше завдання як уряд – захищати людей. Тому ми вирішили, що з понеділка нещепленим громадянам варто сидіти вдома».

Таким чином, тепер в Австрії люди без щеплення зможуть виходити на вулицю лише з певних причин, наприклад, за покупками до магазину чи лікаря. Рішення про обмеження стосується навіть тих, хто перехворів на ковід або має негативний результат ПЛР. Проте не поширюється на неповнолітніх віком до 12 років.

Уточнюється, що локдаун триватиме 10 днів, протягом якого поліція патрулюватиме вулиці та виявлятиме можливі порушення. Порушникам комендантської години загрожує штраф до 1450 євро (майже 44 тис. гривень).

За даними статистичного бюро Worldometers, в Австрії виявлено 971 541 випадок зараження коронавірусом та зареєстровано 11 746 смертельних випадків. Найбільше щоденних випадків інфекції останнім часом припало на 13 листопада, склавши 13 152.

Раніше “DIP” писав, що більшість країн Європа “закриваються” через епідемію – подробиці тут.