Как борются с пандемией в Европе? Большинство стран вернулись к ограничениям

В связи с увеличением числа инфекций в Болгарии были введены паспорта covid, а в Словакии они будут применяться к сотрудникам и клиентам в районах с наихудшей эпидемической ситуацией. В Берлине и Баварии вход в рестораны и кинотеатры будет невозможен для участников тестирования, а только для вакцинированных или вылеченных людей.

С пятницы в Дании, в частности, возобновлена ​​обязанность давать свидетельства о вакцинации против COVID-19 в ресторанах и помещениях, где находятся более 200 человек или мест на 2 тысячи.

В Норвегии снова введен карантин для невакцинированных лиц из Польши. В некоторых городах, в частности в Тромсе на севере страны, до середины ноября действуют местные ограничения: необходимость масок в общественном транспорте, расстояние в один метр и ограниченные часы работы ресторанов.

В Финляндии, когда общество приближается к порогу коллективного иммунитета (в настоящее время около 80% населения получили две дозы вакцины), большинство эпидемических ограничений было снято в начале октября. Текущая рекомендация носить маски в общественных местах (с момента начала пандемии не было выдано никаких ордеров) была изменена на использование масок «по собственному усмотрению».

В Эстонии с населением 1,3 миллиона человек эпидемическая ситуация сейчас более серьезная и, как и в других странах Балтии, одна из самых тяжелых в Европе. Из-за нагрузки на здравоохранение и медленного прогресса вакцинации правительство недавно решило, что отрицательный результат теста на коронавирус не будет пропуском в некоторые общественные места и объекты (такие как культурные, развлекательные, рестораны, бары и кафе).

Эти места – по крайней мере, на начало января – доступны только для вакцинированных людей. В конце октября в большинстве общественных мест была восстановлена ​​обязанность носить маски. После окончания так называемого во время осенних школьных каникул некоторые самоуправления (например, столица Таллин) решили на короткое время перевести школы (4-8 классы) на дистанционное обучение. Сегодня система тестирования практически универсальна в школах. Студенты проводят тест на дому (самостоятельно или под наблюдением взрослых) и должны представлять свои результаты три раза в неделю.

Борьба с пандемией в Болгарии, Чехии и Словакии

В Болгарии в середине октября обязательство провести так называемые зеленые паспорта, то есть сертификаты, подтверждающие вакцинацию, заражение или отрицательный тест на антиген или ПЦР. Сертификаты, которые получат люди с высоким уровнем антител, дают им право посещать ряд общественных заведений – рестораны, торговые центры, тренажерные залы и кинотеатры. Они должны принадлежать как персоналу, так и клиентам, а также применяться к школьному и медицинскому персоналу. Почти в двух третях школ страны учащиеся обучаются дистанционно, а с середины недели учащимся с 1 до 4 класса разрешается учиться на дневном отделении после тестирования дважды в неделю. Если родители не согласны на тест, дети учатся дистанционно.

В Чехии с 1 ноября срок действия тестов на антигены сокращен до 1 дня, а срок действия ПЦР – до 72 часов. Тесты, финансируемые фондами медицинского страхования, будут проводиться только по указанию врача или служб гигиены и лицам младше 18 лет или лицам, получившим первую дозу вакцинации. Также введена обязанность проверять свидетельства о вакцинации персоналом ресторанов, кафе и баров. На практике человека без сертификата обслуживать не следует, но уже известно, что некоторые владельцы ресторанов не будут соблюдать положения и рискуют высокими штрафами.

В пятницу парламент Словакии принял проект изменений, позволяющих вводить на рабочих местах сертификаты covid, обозначающие прививку, прохождение инфекции или отрицательный результат теста. Если у сотрудника нет справок и не хочет сдавать анализы, работодатель обязан их предоставить, и отказ будет означать неоплачиваемый отпуск. Правила предусматривают проверку сертификатов, включая их подлинность, владельцами сервисных компаний и ресторанов, баров, клубов и гостиниц, иначе помещения могут быть закрыты на 30 дней. Власти ранее заявляли, что новые правила будут применяться в округах с самой плохой эпидемической ситуацией, где заведения обслуживания, рестораны и гостиницы будут открыты только для вакцинированных людей.

Какие дела в Западной Европе?

В связи с большим количеством коронавирусных инфекций в Берлине с понедельника и Баварии со следующего вторника будет применяться правило 2G (прием вакцинированных и выздоравливающих). Доступ к ресторанам, кинотеатрам или спортивным сооружениям будет невозможен для людей с отрицательными результатами тестов. В связи с резким увеличением количества инфекций по всей стране также были повторно введены бесплатные тесты на наличие SARS-CoV-2.

Во Франции было объявлено, что с середины декабря паспорт здоровья для людей от 65 лет будет подвергаться бустерной дозе вакцины COVID-19.