В Австралии акула разорвала человека на части

По сообщению AFP, мужчина погиб после нападения акулы в Австралии, несмотря на усилия «невероятно храбрых» серферов и прохожих, которые пришли на помощь.

По словам медработников и местной власти, человек, которому, как полагают, 20 лет, был растерзан акулой на Изумрудном пляже возле Кофс-Харбор, примерно в шести часах езды к северу от Сиднея.

Аварийные бригады, включая медицинскую команду на вертолете, поспешили на помощь незадолго до 11:00 по местному времени в воскресенье после сигнала бедствия.

Крис Уилсон, инспектор службы скорой помощи Нового Южного Уэльса, сказал, что когда прибыли парамедики, местные серферы и очевидцы пытались спасти мужчину, заявив, что группа «действовала невероятно смело в очень опасной ситуации»

«Это утро было разрушительным для всех на пляже», — цитирует его слова BGNES.

«Пациент получил смертельную травму руки, и, несмотря на усилия пляжников, парамедиков и других служб экстренной помощи, его удалось реанимировать».

Спасательная служба Кофс-Харбора сообщила, что из-за инцидента пляж и окружающие воды были закрыты для плавания и серфингистов.

По данным Австралийского общества охраны природы Таронга, это второй смертельное нападение акул, зафиксированных в водах Австралии в этом году.

По данным правительственного агентства, в 2020 году произошло 26 атак, восемь из которых закончились смертельным исходом.