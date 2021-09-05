В Австралії акула розірвала чоловіка на частини 

За повідомленням AFP, чоловік загинув після нападу акули в Австралії, незважаючи на зусилля «неймовірно хоробрих» серферів і перехожих, які прийшли на допомогу.

За словами медпрацівників і місцевої влади, чоловік, якому, як вважають, 20 років, був пошматований акулою на Смарагдовому пляжі біля Кофс-Харбор, приблизно в шести годинах їзди на північ від Сіднея.

Аварійні бригади, включаючи медичну команду на вертольоті, поспішили на допомогу незадовго до 11:00 за місцевим часом у неділю після сигналу лиха.

Кріс Вілсон, інспектор служби швидкої допомоги Нового Південного Уельсу, сказав, що коли прибули парамедики, місцеві серфери і очевидці намагалися врятувати чоловіка, заявивши, що група «діяла неймовірно сміливо в дуже небезпечній ситуації»

«Це ранок було руйнівним для всіх на пляжі», – цитує його слова BGNES.

«Пацієнт отримав смертельну травму руки, і, незважаючи на зусилля пляжників, парамедиків та інших служб екстреної допомоги, його не вдалося реанімувати».

Рятувальна служба Кофс-Харбора повідомила, що через інцидент пляж і навколишні води були закриті для плавання і серфінгістів.

За даними Австралійського товариства охорони природи Таронга, це другий смертельний напад акул, зафіксований в водах Австралії в цьому році.

За даними урядового агентства, в 2020 році відбулося 26 атак, вісім з яких закінчилися смертельним результатом.