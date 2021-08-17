В руках талибов большое количество американского оружия, вертолеты Black Hawk и Humvees

В воскресенье, 15 августа, талибы вошли в Кабул невредимыми, когда американские и западные войска вышли из Афганистана. Теперь они контролируют почти всю страну, тогда как тысячи афганцев, опасаясь ликвидации, ищут способ покинуть страну.

Значительная американская техника, переданная афганским правительственным силам, попала в руки талибов. Это подтвердил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Оборудование включает вертолеты Black Hawk и техника Humvees.

«Очевидно, мы не имеем полного представления о том, куда попала каждая часть оборонного оборудования, но, безусловно, значительная часть попала в руки Талибана.» Очевидно, мы не ожидаем, что его передадут в аэропорту «, — сказал Салливан журналистам.