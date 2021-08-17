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АФГАНІСТАНСША

В руках талібів велика кількість американської зброї, вертольоти Black Hawk та Humvees

Гліб Парфененко
В руках талібів велика кількість американської зброї

У неділю, 15 серпня, таліби ввійшли до Кабула неушкодженими, коли американські та західні війська вийшли з Афганістану. Тепер вони контролюють майже всю країну, тоді як тисячі афганців, побоюючись ліквідації, шукають спосіб залишити країну.

Значна американська техніка, передана афганським урядовим силам, потрапила в руки талібів. Це підтвердив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Обладнання включає вертольоти Black Hawk та машини Humvees.

“Очевидно, ми не маємо повного уявлення про те, куди потрапила кожна частина оборонного обладнання, але, безумовно, значна частина потрапила до рук Талібану. “Очевидно, ми не очікуємо, що його передадуть в аеропорту”, – сказав Салліван журналістам.

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