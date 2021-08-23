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Джонсон попросит Байдена отложить вывод войск из Афганистана

Глеб Парфененко
Джонсон попросит Байдена отложить вывод войск из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытается убедить президента США Джо Байдена продлить срок вывода американских войск из Афганистана во время срочных переговоров G-7, тем самым продолжив эвакуацию после 31 августа, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее Джонсон объявил, что во вторник проведет срочные переговоры между лидерами стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча пройдет в виртуальном формате. Позже он сказал, что обсуждает с военными возможно продление срока эвакуации. Президент выразил надежду, что не будет необходимости продлевать срок окончательного вывода.

По данным издания, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск после того, как попытки министра иностранных дел Великобритании Доминика Раабе и министра обороны Бена Уоллеса спросить об этом своих американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.

Поэтому они хотели облегчить нагрузку на аэропорт Кабула, где до сих пор находятся тысячи афганцев. По данным издания, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из кабульского аэропорта в течение нескольких дней.

«В центре внимания встречи G7 является то, что происходит в Афганистане в долгосрочной перспективе, но они, конечно же, обсудят текущие усилия по эвакуации», — сообщил изданию источник в канцелярии премьер-министра.

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