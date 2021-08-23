Джонсон попросить Байдена відкласти виведення військ з Афганістану

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон спробує переконати президента США Джо Байдена продовжити термін виведення американських військ з Афганістану під час термінових переговорів G-7, тим самим продовживши евакуацію після 31 серпня, повідомляє газета The Telegraph з посиланням на джерела.

Раніше Джонсон оголосив, що у вівторок проведе термінові переговори між лідерами країн G7 по ситуації в Афганістані. Згодом Байден заявив, що прийме в них участь, підкресливши, що зустріч пройде в віртуальному форматі. Пізніше він сказав, що обговорює з військовими можливе продовження терміну евакуації. Президент висловив сподівання, що не буде необхідності подовжувати термін остаточного виведення.

За даними видання, Джонсон має намір особисто попросити Байдена відкласти виведення американських військ після того, як спроби міністра закордонних справ Великобританії Домініка Раабе і міністра оборони Бена Уоллеса спитати про це своїх американських колег виявилися безуспішними. Міністри намагалися переконати американську сторону в необхідності цього кроку в приватному порядку, зазначає видання.

Тому вони хотіли полегшити навантаження на аеропорт Кабула, де до сих пір знаходяться тисячі афганців. За даними видання, якщо Байден не піде на поступки, британські війська повинні будуть почати виведення з кабульського аеропорту протягом декількох днів.

«У центрі уваги зустрічі G7 буде те, що відбувається в Афганістані в довгостроковій перспективі, але вони, звичайно ж, обговорять поточні зусилля по евакуації», – повідомило виданню джерело в канцелярії прем’єр-міністра.