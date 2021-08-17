Бывший вице-президент Афганистана заявил, что после побега Гане является и.о. президента

Займавший в президентство Ашрафа Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил во вторник, что в условиях отсутствия главы государства он становится исполняющим обязанности руководителя страны.

«Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно выполняю эти обязанности», — написал он в Twitter, обратившись «ко всем лидерам [ стран] при поддержке и согласованными действиями «.

Политик призвал «присоединиться к сопротивлению» радикального движения «Талибан», заявив, что «ни при каких обстоятельствах не покорится» боевикам.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение «Талибан» развернул масштабную операцию по установлению контроля над страной. Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Источник: ТАСС