Колишній віце-президент Афганістану заявив, що після втечі Гані є в.о. президента

Займавший в президентство Ашрафа Гані пост віце-президента Ісламської Республіки Афганістан Амрулла Салех заявив у вівторок, що в умовах відсутності глави держави він стає виконуючим обов’язки керівника країни.

“Згідно з чітким положенням конституції, в разі відсутності, втечі або смерті президента перший віце-президент виконує його обов’язки. Я перебуваю в Афганістані і законно виконую ці обов’язки”, – написав він у Twitter, звернувшись “до всіх лідерів [країн] за підтримкою і узгодженими діями”.

Політик закликав “приєднатися до спротиву” радикального руху “Талібан”, заявивши, що “ні за яких обставин не скориться” бойовикам.

Після виведення основної частини західного військового контингенту з Афганістану рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над країною. Таліби 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

Джерело: ТАСС