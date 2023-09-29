У Таїланді туриста з Росії віднесло в море: рятувальники не встигли йому допомогти

У Таїланді на курортному острові Пхукет знову сталося НП: вчора рятувальники виловили в морі російського туриста, що захлинувся. Молодого чоловіка оперативно доправили до лікарні, але медики не змогли його врятувати, повідомило видання The Phuket News.

Минулого четверга червоні прапори на пляжі Банг Тао не зупинили відпочиваючих від купання. Дехто заплив явно далі за безпечну зону – на березі побачили, що трьох людей швидко відносить у відкрите море.

Поки рятувальники на гідроциклі змогли дістатися втомлених боротися з плином людей, їх віднесло від узбережжя майже на дві сотні метрів. Двох туристів вдалося благополучно доставити на землю, третій чоловік уже встиг захлинутися і не подавав ознак життя.

Незважаючи на зроблене штучне дихання, він не прийшов до тями. Потерпілого доправили до шпиталю у місті Таланг, проте лікарі не змогли вже нічим допомогти та констатували смерть.

Як пізніше встановила поліція, загинув 34-річний турист із Росії. Він прибув на відпочинок менш як за тиждень до трагедії – 23 вересня.

Розташований на північному заході пляж Банг Тао, відомий також як Лагуна-Біч, вважають одним із найкращих на острові. При цьому він є досить небезпечним для купання – його омиває відкрите море.