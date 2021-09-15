Союзники Олексія Навального закликають голосувати за КПРФ

За повідомленням Reuters, союзники ув’язненого лідера російської опозиції Олексія Навального закликали росіян голосувати за Комуністичну партію на парламентських виборах на цьому тижні, щоб погіршити результати виборів правлячої партії «Єдина Росія».

Кампанія Навального «розумне голосування» спрямована на зміцнення результатів політичних сил, які можуть протистояти «Єдиній Росії», яка в даний час займає три чверті місць в нижній палаті російського парламенту і домінує в політичному житті Росії.

Ініціатива – одна з небагатьох речей, які Навальний і його союзники можуть зробити, щоб вплинути на результат виборів. Опозиція сидить у в’язниці, а пов’язані з нею організації оголошені «екстремістськими» і оголошені поза законом.

«Мільйони людей в Росії ненавидять «Єдину Росію», – сказав союзник Навального Олексій Волков у відеоролику, представляючи список кандидатів, які беруть участь у виборах, які, на думку команди Навального, мають найбільші шанси перемогти кандидатів «Єдиної Росії». Більшість цих кандидатів від Комуністичної партії Російської Федерації.

«Поясніть всім, хто незадоволений тим, що відбувається в країні, що вони повинні піти і проголосувати на цих виборах», – сказав Волков.