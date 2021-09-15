Союзники Алексея Навального призывают голосовать за КПРФ

По сообщению Reuters, союзники заключенного лидера российской оппозиции Алексея Навального призвали россиян голосовать за Коммунистическую партию на парламентских выборах на этой неделе, чтобы ухудшить результаты выборов правящей партии «Единая Россия».

Кампания Навального «разумное голосования» направлена ​​на укрепление результатов политических сил, которые могут противостоять «Единой России», которая в настоящее время занимает три четверти мест в нижней палате российского парламента и доминирует в политической жизни России.

Инициатива — одна из немногих вещей, которые Навальный и его союзники могут сделать, чтобы повлиять на результат выборов. Оппозиция сидит в тюрьме, а связанные с ней организации объявлены «экстремистскими» и объявлены вне закона.

«Миллионы людей в России ненавидят «Единую Россию», — сказал союзник Навального Алексей Волков в видеоролике, представляя список кандидатов, участвующих в выборах, которые, по мнению команды Навального, имеют наибольшие шансы победить кандидатов «Единой России». Большинство этих кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации.

«Объясните всем, кто недоволен тем, что происходит в стране, они должны пойти и проголосовать на этих выборах», — сказал Волков.