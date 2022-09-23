Не всім по кишені: Вартість перельоту з Росії до інших країн зросла в десятки разів

Російська компанія Biletix поділилася оглядом цін на авіаквитки з вильотом з Москви найближчими днями. Мінімальна вартість крісла на рейсах до Тель-Авіву зараз від 378 тис. руб (6400 доларів) в один кінець, у Дубай – від 373 тис (6300 доларів), в Астану (Нур-Султан) – від 134 тис (2300 доларів). Квитки до Стамбула можна знайти за 100 тис. руб. (1700 доларів) у Баку – від 115 (1950 доларів). Дешевше котируються місця на бортах, що прямують до Єревану (65 тис. (1100 доларів)) та Ташкента (60 (1000 доларів)).

Представник компанії пояснив, що враховували ціни як на прямі, так і стикувальні рейси. “Вартість перельоту зросла приблизно в 10 разів”, – уточнили в Biletix.

«Зростання цін безпосередньо залежить від збільшення кількості бронювань», – зазначив один з експертів авіагалузі. – Найбільш популярні напрямки – Стамбул, Дубай. Через ці хаби деякі пасажири летять далі, до Європи, Америки, інших країн. Подібний ажіотажний попит на авіаквитки ми бачили у лютому-березні цього року, додав експерт.

Як довго триватиме період ажіотажу та високих цін, фахівці не знають. За даними Biletix, нижчі тарифи можна знайти лише у другій половині жовтня.

Також раніше ДІП повідомив, що Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів