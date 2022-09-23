Всі розділи
ГоловнаКвиткиНе всім по кишені: Вартість перельоту з Росії до інших країн зросла...
КвиткиРосіяТуризм

Не всім по кишені: Вартість перельоту з Росії до інших країн зросла в десятки разів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Не всім по кишені: Вартість перельоту з Росії до інших країн зросла в десятки разів

Російська компанія Biletix поділилася оглядом цін на авіаквитки з вильотом з Москви найближчими днями. Мінімальна вартість крісла на рейсах до Тель-Авіву зараз від 378 тис. руб (6400 доларів) в один кінець, у Дубай – від 373 тис (6300 доларів), в Астану (Нур-Султан) – від 134 тис (2300 доларів). Квитки до Стамбула можна знайти за 100 тис. руб. (1700 доларів) у Баку – від 115 (1950 доларів). Дешевше котируються місця на бортах, що прямують до Єревану (65 тис. (1100 доларів)) та Ташкента (60 (1000 доларів)).

Представник компанії пояснив, що враховували ціни як на прямі, так і стикувальні рейси. “Вартість перельоту зросла приблизно в 10 разів”, – уточнили в Biletix.

«Зростання цін безпосередньо залежить від збільшення кількості бронювань», – зазначив один з експертів авіагалузі. – Найбільш популярні напрямки – Стамбул, Дубай. Через ці хаби деякі пасажири летять далі, до Європи, Америки, інших країн. Подібний ажіотажний попит на авіаквитки ми бачили у лютому-березні цього року, додав експерт.

Як довго триватиме період ажіотажу та високих цін, фахівці не знають. За даними Biletix, нижчі тарифи можна знайти лише у другій половині жовтня.

Також раніше ДІП повідомив, що Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму