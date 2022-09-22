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Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

У Росії звернули увагу на аномально високу вартість авіаквитків за кордон на найближчі дати. Наприклад, останнє місце в літаку «ІрАеро», що вилітає до Анталії з аеропорту Домодєдово у п’ятницю, 23 вересня, продається за 650 859 руб (10 600 доларів).

Перейшовши на сайт авіакомпанії з агрегатора, тариф включає багаж та ручну поклажу. Однак за вибір місця у салоні SSJ 100 доведеться доплатити від 399 до 1999 руб.

Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

Бажаючим заощадити перевізник пропонує полетіти на день пізніше, у суботу, за 499 674 руб (8200 доларів).

Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

Зазначимо, що інших квитків на рейси до Анталії 22–24 вересня пошук на Aviasales не видавав зовсім. Однак на момент написання цього тексту залишалися ще місця на прямому рейсі Red Wings в Стамбул за 157 298 руб. з вильотом найближчої суботи.

Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

Туреччина – не єдиний напрямок, де спостерігаються цінові аномалії. Квиток Emirates до Дубай, наприклад, на 24 вересня, пропонується за 171 765 руб., а на інші дати – більш ніж за 430 тис. грн.

Останній квиток на рейс до Анталії з Москви продається за 10 тисяч доларів

Зростання вартості авіаквитків у відкриті для туристів з Росії країни почалося вранці 21 вересня на хвилі новин про часткову мобілізацію.

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