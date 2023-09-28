На острові Балі поліція заарештувала оголеного туриста-лунатика з РФ

Як повідомляє індонезійський портал Kompas, поліція на острові Балі (Індонезія) затримала російського туриста за перебування у публічних місцях у оголеному вигляді.

Сам росіянин пояснив свою поведінку лунатизмом – ходінням уві сні.

Інцидент стався сьогодні вранці. У поліцію поскаржилися місцеві жителі, які стурбовані появою на вулицях повністю оголеного іноземця.

Турист розповіді, що страждає на лунатизм, і зараз приймає деякі рецептурні препарати. За результатами перевірки імміграційні документи чоловіка опинилися в порядку, і поліція відпустила його, обмежившись попередженням.