В результаті сильного землетрусу в Пакистані загинуло декілька десятків людей

У четвер рано вранці потужний землетрус обрушило щонайменше одну вугільну шахту і десятки глинобитних будинків на південному заході Пакистану, в результаті чого загинули щонайменше 23 людини, і число загиблих продовжує зростати. Ще щонайменше 200 осіб отримали поранення, повідомив один з чиновників.

За словами Сухан Анвара Шахіна, місцевого заступника комісара, очікується, що число загиблих ще зросте, так як команди ведуть пошуки в віддаленому гірському районі.

Щонайменше чотири людини загинули, коли обрушилася вугільна шахта, в якій вони працювали, сказав Шахін, посилаючись на шахтарів в цьому районі. Близько 100 будинків також обрушилися, поховавши сплячих жителів.

В одному випадку мати загинула разом з двома маленькими синами, коли обрушився їх будинок, сказав Валі Мухаммад, родич. Неподалік під уламками будинку було знайдено тіло 8-річної дівчинки.

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,9 знаходився приблизно в 15 кілометрах на північний схід від Харнаі в провінції Белуджистан, за даними Геологічної служби США. Первісне значення сили землетрусу склало 5,7 бала. Воно відбулося на глибині близько 9 кілометрів під поверхнею Землі; дрібніші землетрусу зазвичай викликають більше руйнувань.

У районі, розташованому приблизно в 100 кілометрах від Кветті, столиці провінції, перебувають вугільні шахти, тому Шахін побоюється, що число загиблих може зрости. Удар був нанесений рано вранці, коли десятки шахтарів вже були на роботі, сказав він.

Пакистанські військові були спрямовані в район землетрусу, щоб по повітрю доставити десятки поранених з гірських вершин. Щонайменше дев’ять осіб з важкими пораненнями були доставлені до провінційної лікарні в Кветті. У гори прибули пошуково-рятувальні групи, говориться в заяві армії.

Зросло занепокоєння з приводу десятків шахтарів, які можуть виявитися в пастці. Будинки лежали в купах бруду і соломи.

“Жінки, діти, всі бігали туди-сюди”, – сказав житель Гулам Хан. “Ми були налякані і не знали, що робити”.

Невдовзі прибули машини швидкої допомоги, щоб доставити поранених до лікарні в Харнаі.

Лікарі надавали допомогу пацієнтам за межами лікарні, так як афтершоки магнітудою 4,6 тривали до ранку. Діти з закривавленими пов’язками лежали на носилках біля лікарні, поки машини швидкої допомоги привозили нових поранених.

Більшість населення в цьому районі живе в затятих сонцем глинобитних будинках, багато з яких обрушилися. Рятувальні роботи ведуться, але Шахін сказав, що на те, щоб дістатися до багатьох найбільш постраждалих районів, підуть години.

За словами очевидців, жителі району кутаються в ковдри від холоду і сидять на узбіччі дороги, чекаючи, коли стихнуть підземні поштовхи і прибуде допомога.

Район віддалений, і вже восени нічні температури стали прохолодними.

Південно-західний Белуджистан Пакистану знаходиться в сейсмічно активному регіоні, за даними провінційного управління по боротьбі зі стихійними лихами. Найсильніший землетрус, що стався в 1935 році, зруйнував столицю провінції Белуджистан і забрав життя понад 35 000 чоловік. З тих пір десятки землетрусів стрясали цю провінцію, найменш населену в Пакистані, де проживає всього 12 мільйонів чоловік.

Пакистан – це держава з населенням 220 мільйонів чоловік, 60 відсотків яких проживають в східній провінції Пенджаб.