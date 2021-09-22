Хмарочос Burj Khalifa визнали однією з найбажаніших пам’яток світу

Сервіс Kuoni проаналізував дані пошукової системи Google по більш ніж 230 туристичним місцям і виявив найпопулярніші в світі. Пальму першості віддали Burj Khalifa в 66 регіонах.

Хештег #BurjKhalifa був використаний соціальної мережі в Instagram майже п’ять мільйонів разів, а відеоролики із зображенням будівлі стають вірусними. Для жителів і гостей Дубая будівля є знаковим символом емірату і його досягнень.

Найбільшою симпатією хмарочос користується у жителів Індії, Швейцарії і африканських країн. У список найбажаніших пам’яток також увійшли, складеному на основі аналізу даних пошуку, Ейфелева вежа в Парижі, Емпайр Стейт Білдінг і Бруклінський міст в Нью-Йорку, а також Тауерський міст Лондона.

Хмарочос висотою 828 метрів розташований поруч з торговим центром The Dubai Mall. З моменту його відкриття в 2010 році туристи з усього світу приїжджають в Дубай, щоб на власні очі побачити це архітектурне диво.

В Burj Khalifa облаштовані два оглядові майданчики: дворівневий майданчик At the Top на 124 і 125 поверхах і найвищий оглядовий майданчик в світі на 148 поверсі на висоті 555 метрів. Квитки на їх відвідування можна придбати онлайн або на вході в будівлю.

За основу архітектурної концепції хмарочоса взята геометрія квітки гіменокаліс. Якщо дивитися на хмарочос зверху, то його форма нагадує цибулинний купол – елемент, який традиційно використовується в ісламській архітектурі.

У підставі хмарочоса розташовано безліч ресторанів і магазинів, величезний торговий центр The Dubai Mall, танцюючий музичний фонтан Dubai Fountain та інші туристичні визначні пам’ятки.