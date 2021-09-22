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Хмарочос Burj Khalifa визнали однією з найбажаніших пам’яток світу

Жителі 66 країн світу визнали дубайський хмарочос Burj Khalifa, найвищим будинком на планеті, найбажанішою світової пам'яткою.

Євгеній Подольський

Сервіс Kuoni проаналізував дані пошукової системи Google по більш ніж 230 туристичним місцям і виявив найпопулярніші в світі. Пальму першості віддали Burj Khalifa в 66 регіонах.

Хештег #BurjKhalifa був використаний соціальної мережі в Instagram майже п’ять мільйонів разів, а відеоролики із зображенням будівлі стають вірусними. Для жителів і гостей Дубая будівля є знаковим символом емірату і його досягнень.

Найбільшою симпатією хмарочос користується у жителів Індії, Швейцарії і африканських країн. У список найбажаніших пам’яток також увійшли, складеному на основі аналізу даних пошуку, Ейфелева вежа в Парижі, Емпайр Стейт Білдінг і Бруклінський міст в Нью-Йорку, а також Тауерський міст Лондона.

Хмарочос висотою 828 метрів розташований поруч з торговим центром The Dubai Mall. З моменту його відкриття в 2010 році туристи з усього світу приїжджають в Дубай, щоб на власні очі побачити це архітектурне диво.

Хмарочос Burj Khalifa визнали однією з найбажаніших пам'яток світу

В Burj Khalifa облаштовані два оглядові майданчики: дворівневий майданчик At the Top на 124 і 125 поверхах і найвищий оглядовий майданчик в світі на 148 поверсі на висоті 555 метрів. Квитки на їх відвідування можна придбати онлайн або на вході в будівлю.

За основу архітектурної концепції хмарочоса взята геометрія квітки гіменокаліс. Якщо дивитися на хмарочос зверху, то його форма нагадує цибулинний купол – елемент, який традиційно використовується в ісламській архітектурі.

У підставі хмарочоса розташовано безліч ресторанів і магазинів, величезний торговий центр The Dubai Mall, танцюючий музичний фонтан Dubai Fountain та інші туристичні визначні пам’ятки.

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