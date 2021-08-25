Головний хмарочос Дубай підсвітили кольорами прапора України (Відео)

Дубайський хмарочос Burj Khalifa, найвища будівля світу, напередодні забарвилася в кольори українського прапора – жовто-блакитні. Таким чином, в Дубай привітали громадян України з 30-річчям незалежності.

Ініціатива належить співробітникам дипломатичної місії України в Дубай, які звернулися до адміністрації хмарочоса. Місцева влада на прохання відреагували позитивно.

Варто зазначити, що щорічно члени української діаспори в Еміратах також спільно відзначають національне свято. Цього року захід в ресторані на воді зібрало понад 100 гостей.

Раніше перша леді України Олена Зеленська запропонувала провести в Об’єднаних Арабських Еміратах тижні українського кіно і заснувати Дні українського народного мистецтва та традиційної української кухні.

Ще одним важливим для України проектом Олена Зеленська назвала впровадження україномовних аудіогідів в музеях ОАЕ. «Зараз українське посольство веде активну роботу по впровадженню україномовних аудіогідів в музеях ОАЕ. (…) Я впевнена, що після зняття карантину наші громадяни зможуть прослухати екскурсії у Великій мечеті, Луврі і Каср Аль Хосні українською мовою», – сподівається вона.