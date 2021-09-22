Небоскреб Burj Khalifa признали одной из самых желанных достопримечательностей мира

Сервис Kuoni проанализировал данные поисковой системы Google по более чем 230 туристическим местам и выявил самые популярные в мире. Пальму первенства отдали Burj Khalifa в 66 регионах.

Хэштег #BurjKhalifa был использован социальной сети в Instagram почти пять миллионов раз, а видеоролики с изображением здания становятся вирусными. Для жителей и гостей Дубая здание является знаковым символом эмирата и его достижений.

Наибольшей симпатией небоскреб пользуется у жителей Индии, Швейцарии и африканских стран. В список самых желанных достопримечательностей также вошли, составленном на основе анализа данных поиска, вошли Эйфелева башня в Париже, Эмпайр Стейт Билдинг и Бруклинский мост в Нью-Йорке, а также Тауэрский мост Лондона.

Небоскреб высотой 828 метров расположен рядом с торговым центром The Dubai Mall. С момента его открытия в 2010 году туристы со всего мира приезжают в Дубай, чтобы воочию увидеть это архитектурное чудо.

В Burj Khalifa обустроены две смотровые площадки: двухуровневая площадка At the Top на 124 и 125 этажах и самая высокая смотровая площадка в мире на 148 этаже на высоте 555 метров. Билеты на их посещение можно приобрести онлайн или на входе в здание.

За основу архитектурной концепции небоскреба взята геометрия цветка гименокаллис. Если смотреть на небоскреб сверху, то его форма напоминает луковичный купол — элемент, который традиционно используется в исламской архитектуре.

У основании небоскреба расположено множество ресторанов и магазинов, огромный торговый центр The Dubai Mall, танцующий музыкальный фонтан Dubai Fountain и другие туристические достопримечательности.