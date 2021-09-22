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Небоскреб Burj Khalifa признали одной из самых желанных достопримечательностей мира

Жителі 66 країн світу визнали дубайський хмарочос Burj Khalifa, найвищим будинком на планеті, найбажанішою світової пам'яткою.

Евгений Подольский

Сервис Kuoni проанализировал данные поисковой системы Google по более чем 230 туристическим местам и выявил самые популярные в мире. Пальму первенства отдали Burj Khalifa в 66 регионах.

Хэштег #BurjKhalifa был использован социальной сети в Instagram почти пять миллионов раз, а видеоролики с изображением здания становятся вирусными. Для жителей и гостей Дубая здание является знаковым символом эмирата и его достижений.

Наибольшей симпатией небоскреб пользуется у жителей Индии, Швейцарии и африканских стран. В список самых желанных достопримечательностей также вошли, составленном на основе анализа данных поиска, вошли Эйфелева башня в Париже, Эмпайр Стейт Билдинг и Бруклинский мост в Нью-Йорке, а также Тауэрский мост Лондона.

Небоскреб высотой 828 метров расположен рядом с торговым центром The Dubai Mall. С момента его открытия в 2010 году туристы со всего мира приезжают в Дубай, чтобы воочию увидеть это архитектурное чудо.

Небоскреб Burj Khalifa признали одной из самых желанных достопримечательностей мира

В Burj Khalifa обустроены две смотровые площадки: двухуровневая площадка At the Top на 124 и 125 этажах и самая высокая смотровая площадка в мире на 148 этаже на высоте 555 метров. Билеты на их посещение можно приобрести онлайн или на входе в здание.

За основу архитектурной концепции небоскреба взята геометрия цветка гименокаллис. Если смотреть на небоскреб сверху, то его форма напоминает луковичный купол — элемент, который традиционно используется в исламской архитектуре.

У основании небоскреба расположено множество ресторанов и магазинов, огромный торговый центр The Dubai Mall, танцующий музыкальный фонтан Dubai Fountain и другие туристические достопримечательности.

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