Daily Mail: В Дубай акула припливла на пляж Кайт-Біч і налякала туристів

Як повідомляє Daily Mail, на один із пляжів Дубая (ОАЕ) запливла велика акула, що викликало паніку серед відпочиваючих.

Інцидент стався на пляжі Кайт-Біч. Там на мілководді серед купаючих показалася акула, вона підпливла дуже близько до чоловіка та жінки. Відвідувачі пляжу та рятувальники стояли на березі, побоюючись зайти у воду. Тих, хто купався, врятувало те, що вони повільно рушили до берега, не роблячи різких рухів.

Поява акули на пляжах Дубая – вкрай рідкісне явище. Близько до берега вони майже ніколи не підпливають. Відомо, що в прибережних водах ОАЕ мешкає 31 вид акул, серед них дуже небезпечні для людини.