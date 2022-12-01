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ОАЕТуризм

Daily Mail: В Дубай акула припливла на пляж Кайт-Біч і налякала туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На пляжах Дубай з'явилися акули

Як повідомляє Daily Mail, на один із пляжів Дубая (ОАЕ) запливла велика акула, що викликало паніку серед відпочиваючих.

Інцидент стався на пляжі Кайт-Біч. Там на мілководді серед купаючих показалася акула, вона підпливла дуже близько до чоловіка та жінки. Відвідувачі пляжу та рятувальники стояли на березі, побоюючись зайти у воду. Тих, хто купався, врятувало те, що вони повільно рушили до берега, не роблячи різких рухів.

Поява акули на пляжах Дубая – вкрай рідкісне явище. Близько до берега вони майже ніколи не підпливають. Відомо, що в прибережних водах ОАЕ мешкає 31 вид акул, серед них дуже небезпечні для людини.

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