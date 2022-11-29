Акула шокувала відпочиваючих на пляжі в Дубаї, туристи втікали

У популярному курортному місті Дубай, розташованому в Перській затоці, до берега підпливла велика акула і розлякала відпочиваючих на пляжі Кайт-біч туристів, яких у зимовому сезоні в ОАЕ багато. Переполох із хижачкою потрапив на відео.

На кадрах видно, як акула плаває на мілководді спочатку навколо жінки, а потім і навколо чоловіка, повідомив Yahoo news. В цей час відвідувачі пляжу та рятувальники стовпилися біля берега, спостерігали за тим, що відбувається, і кричали їм плисти до берега.

Туристка, помітивши акулу, що кружляє навколо неї, завмерла у воді, з жахом оглядаючись на хижачку, а потім повільно попрямувала до берега. Те саме робив чоловік, який мимоволі став героєм відео. На щастя, реалізації фільму «Щелепи» не відбулося, туристи встигли вибратися на берег живими.

“Навіть такі речі трапляються”, – повідомила туристка у своєму відео, опублікованому в соцмережах. Дівчина була шокована жахливою зустріччю. Відеозапис набрав понад 6.7 мільйонів переглядів, багато хто похвалив підхід плавчині та відзначив, що їй «пощастило». «Вона врятувалася, т.к. не панікувала і не плескалася», — зазначив один із них. “Вона зробила все ідеально”, – написав інший.

Інші були шоковані, здавалося б, спокійною реакцією інших відвідувачів пляжу, а одна людина навіть залишилася стояти у воді, незважаючи на те, що акула була за кілька метрів. “Хоч нічого страшного не сталося, я думаю, що реакція як туристів-плавців, так і спостерігачів не передала серйозності ситуації”, – звернув увагу ще один турист, який ознайомився з опублікованим відео. Пізніше дівчина розповіла, що того дня акул помічено не було.

Зауважимо, що акули на популярному, перш за все, серед кайтсерферів пляжі Кайт-біч, але також затребуваному і пляжники, – рідкісне явище. Близько до берега вони майже не підпливають, хоча в прибережних водах ОАЕ водиться 31 вид акул, причому кілька видів становлять смертельну небезпеку для людини.