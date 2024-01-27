У Новій Зеландії виліт літака затримав пінгвін

Як повідомляє UPI, у Новій Зеландії виліт літака затримався через пінгвіна, який опинився на злітній смузі.

Лайнер із пасажирами готувався до зльоту, коли пілоти побачили пінгвіна, що стояв на дорозі. Екіпаж передав інформацію диспетчерам, а ті викликали екстрені служби, які спіймали птицю та відвезли ветеринарам.

Виявилося, що шлях літака перегородив пташеня пінгвіна, йому лише близько шести тижнів. Зараз птицю передали до зоопарку, там вона перебуватиме під наглядом фахівців, доки у неї не з’явиться вологостійке оперення.

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