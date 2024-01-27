Всі розділи
ГоловнаНова ЗеландіяУ Новій Зеландії виліт літака затримав пінгвін
Нова ЗеландіяТуризм

У Новій Зеландії виліт літака затримав пінгвін

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Новій Зеландії виліт літака затримав пінгвін
Unsplash

Як повідомляє UPI, у Новій Зеландії виліт літака затримався через пінгвіна, який опинився на злітній смузі.

Лайнер із пасажирами готувався до зльоту, коли пілоти побачили пінгвіна, що стояв на дорозі. Екіпаж передав інформацію диспетчерам, а ті викликали екстрені служби, які спіймали птицю та відвезли ветеринарам.

Виявилося, що шлях літака перегородив пташеня пінгвіна, йому лише близько шести тижнів. Зараз птицю передали до зоопарку, там вона перебуватиме під наглядом фахівців, доки у неї не з’явиться вологостійке оперення.

Також читайте: У Новій Зеландії пілот влаштував раптовий стриптиз на огляді в аеропорту

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Торонто літак ударився хвостом об землю під час посадки

Канада
Великогабаритний Airbus A350 авіакомпанії Air France вдарився задньою частиною...

У Туреччині туристка померла після операції зі зниження ваги

Велика Британія
Молода дівчина померла у Туреччині після операції зі зниження...

В аеропорту Сіднея літак зіткнувся з автомобілем і став непридатним для експлуатації

Австралія
В аеропорту Сіднея сталося зіткнення службового автомобіля аеропорту з...

У Новій Зеландії пілот влаштував раптовий стриптиз на огляді в аеропорту

Нова Зеландія
Старший пілот влаштував раптовий стриптиз на огляді міжнародного аеропорту...

У Таїланді мавпи напали на туристів

Таїланд
Група мавп несподівано напала на туристів під час відпочинку...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму