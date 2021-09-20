Касир застрелений на автозаправній станції в Німеччині після суперечки через маски

Касир на заправній станції був застрелений в результаті суперечки через носіння маски для захисту від коронавірусу, повідомляє DPA з посиланням на заяву прокуратури Німеччини.

49-річний чоловік, клієнт на заправній станції в західнонімецькому місті Идар-оберштайн, був в люті після того, як співробітник відмовився продавати йому пиво, тому що на ньому не було маски, що закриває ніс і рот – заявив генеральний прокурор Кай Фурманн.

Нападник зізнався у вбивстві 20-річного студента пострілом в голову і сказав, що на це його штовхнула тяжкість пандемії, уточнив Фурман.

Злочинець відчував себе загнаним в кут і “не бачив іншого виходу”, крім як показати приклад. Його жертва була “відповідальною за всю ситуацію, тому що вона застосовувала правила”, – підкреслив прокурор.

За даними слідства, 49-річний нападник увійшов на заправку в суботу ввечері без маски і спробував купити 12 пляшок пива. Касир звернув його увагу на вимогу носити маску. Покупець повернувся через годину в масці і знову спробував купити пиво. Намагаючись купити пиво, він спустив свою захисну маску. Касир знову порадив йому виконати вимогу носити маски, і тоді злочинець вистрілив в нього.

Поліція заарештувала його на наступний ранок в місті Идар-оберштайн.