Авіакомпанії у паніці: Німеччина знову може втратити свій туризм

Стрімкий розвиток чергової хвилі коронавірусу в Європі, і в першу чергу в Німеччині, ввів у паніку авіаційну галузь. Якщо в країні вкотре «запустять» обмеження на поїздки, Німеччина може втратити свій туризм, заявляють експерти. У результаті від відсутності німецького турпотоку постраждають багато курортних напрямів, включаючи Туреччину, Єгипет та ОАЕ.

Втратити можливість поїздок між Україною та Німеччиною можуть знову ті громадяни, які мають родичів в обох країнах і змушені часто літати між Києвом та Берліном, адже в Німеччині проживає досить велика україномовна діаспора.

“Я бачу, що наближається четверта хвиля, і ми стурбовані цим”, – прокоментував виданню CNBC Тім Кларк, виконавчий директор Emirates Airlines в ОАЕ.

У Європі кризою з коронавірусом відзначилася саме Німеччина: там фіксувалося понад 50 тис. випадків на день. Про збільшення кількості випадків повідомляє і Франція. Посилювати заходи у зв’язку з коронавірусом передбачає і Австрія – також щоб уникнути масового зростання захворюваності.

Як раніше писав “Dip” Австрія запровадила комендантську годину, зимовий туристичний сезон знаходиться під загрозою, подробиці читайте за посиланням.

При цьому, як зазначає видання, ціни на нафту зростають, що також може стати проблемою для авіаційної промисловості. Нафта марки Brent, яка впала до $20 на початку пандемії, зараз коштує близько $80 за барель. При цьому коронавірусні обмеження не дозволяють перевізникам заробляти.