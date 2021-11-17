Авиакомпании в панике: Германия снова может потерять свой туризм

Стремительное развитие очередной волны коронавируса в Европе, и в первую очередь в Германии, ввело в панику авиационную отрасль. Если в стране «запустят» ограничения на поездки, Германия может потерять свой туризм, заявляют эксперты. В результате от отсутствия немецкого турпотока пострадают многие курортные направления, включая Турцию, Египет и ОАЭ.

Упустить возможность поездок между Украиной и Германией могут снова те граждане, которые имеют родственников в обеих странах и вынуждены часто летать между Киевом и Берлином, ведь в Германии проживает довольно украиноязычная диаспора.

«Я вижу, что близится четвертая волна, и мы обеспокоены этим», — прокомментировал изданию CNBC Тим Кларк, исполнительный директор Emirates Airlines в ОАЭ.

В Европе кризисом с коронавирусом отличилась именно Германия: там фиксировалось более 50 тыс. случаев в день. Об увеличении количества случаев сообщает и Франция. Ужесточать меры в связи с коронавирусом предполагает и Австрия – также во избежание массового роста заболеваемости.

Как ранее писал «Dip», Австрия ввела комендантский час, зимний туристический сезон находится под угрозой, подробности читайте по ссылке.

При этом, как отмечает издание, цены на нефть растут, что может стать проблемой для авиационной промышленности. Нефть марки Brent, упавшая до $20 в начале пандемии, сейчас стоит около $80 за баррель. При этом коронавирусные ограничения не разрешают перевозчикам зарабатывать.