Lufthansa хоче заборонити радіомітки Apple AirTags у багажі пасажирів

Минулого року радіомітки стали популярними у мандрівників. Їх рекламували як простий і невимушений спосіб відстежувати свій зареєстрований багаж, якщо авіакомпанія припустилася помилки і валізи не опинилося на стрічці видачі.

Невеликий пристрій розміром з монету можна покласти в багаж, і він автоматично передаватиме своє місце на пристрої Apple. Це вже допомогло безлічі пасажирів точно визначити, де знаходяться речі у разі їхньої зникнення.

І ось одна з найбільших авіакомпаній світу заявила, що більше не допускатиме Apple AirTags до своїх літаків. Пояснення просте: «Пристрої відстеження багажу належать до категорії портативних електронних пристроїв і, отже, підпадають під дію правил перевезення небезпечних вантажів, виданих ІКАО (Міжнародною організацією цивільної авіації) для перевезення у літаках. Відповідно, через їхні активні сигнали трекери повинні бути деактивовані під час польоту, подібно до мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів тощо».

Думка експертів розділилася. Цілком можливо, Lufthansa не проти самих радіометок, тим більше що в останні місяці їхня наявність у багажі стала дуже поширеною.

Заборона може розповсюджуватися на літієві батареї, які живлять пристрої. Згідно з правилами ІКАО, прилади з літієвими батарейками не можна здавати в багаж, якщо їх неможливо відключити.

Звичайно, у нашому випадку батарейка типу CR2032 має розмір дрібної монети і традиційно використовується в наручному годиннику та брелоках для автомобілів. У ній міститься близько 0,1 г металевого літію — мізерна кількість. Але правила є правилами.

Занепокоєння пов’язане із ризиком виникнення пожежі. Набагато простіше загасити пожежу в салоні, використовуючи бортові вогнегасники. Загасити пожежу у вантажному відсіку, що почалася у польоті, не так просто.

Виникає питання, як Lufthansa перевірятиме наявність Apple AirTag у закритій валізі? Клієнтів можуть запитати про це на стійці реєстрації багажу, але що робити, якщо відповість пасажир негативно? Адже служби безпеки не перевіряють нічого, окрім ваги, у момент реєстрації.

Після літніх збоїв у поїздках, у тому числі у Франкфуртському аеропорту (FRA), AirTag став безцінним інструментом для пошуку втраченого та неправильно обробленого багажу. Тепер пасажирам Lufthansa, а також перевізникам Lufthansa Group: Austrian, Swiss і Brussels, можливо, доведеться відмовитися від використання радіоміток.

Насправді літію в пристроях настільки мало, що ризик займання практично дорівнює нулю. Принаймні немає відомих фактів, коли пристрої спалахували у вантажному відсіку літака.