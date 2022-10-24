Іноземні студенти, які навчаються у Євросоюзі, мають право поєднувати навчання із роботою. Але на роботу для них діють обмеження.

Платформа Erudera опублікувала основні правила для студентів-іноземців. Розбираємось, як законно вчитися та одночасно працювати у країнах Євросоюзу.

Майже 6 мільйонів студентів навчаються за межами своєї країни, стверджує дослідження Erudera. З них близько 1,3 мільйона навчаються у вишах Європи.

Вступивши до вузів Євросоюзу, іноземні абітурієнти отримують студентську візу. Вона дає право не лише вчитися та жити, а й працювати в країні, де знаходиться вуз.

Під час семестру іноземні студенти можуть:

працювати не більше 4 годин на день;

і при цьому не більше ніж 20 годин на тиждень.

Умови стають менш суворими у перервах між семестрами. Як правило, іноземним студентам дозволяють повну трудову зайнятість на час канікул та державних свят.

Кожна країна Євросоюзу має додаткові умови для працюючих студентів-іноземців. Залежно від країни іноземні студенти:

можуть претендувати лише деякі вакансії;

можуть працювати не більше певної кількості годин чи днів на рік;

зобов’язані одержати дозвіл на працевлаштування через імміграційну службу або службу зайнятості.

Іноземні студенти мають довести, що робота не ставить під загрозу головну умову перебування у Євросоюзі: навчання у виші.

Як ВНЖ дає більше свободи для навчання та роботи у Євросоюзі

Студент із видом на проживання чи громадянством країни Євросюза може поєднувати роботу та навчання на більш гнучких умовах.

Власники ВНЖ однієї з країн Євросоюзу можуть:

навчатися у виші цієї країни без студентської візи;

поєднувати навчання з роботою на території цієї країни;

вільно жити на території країни та без віз подорожувати Шенгенською зоною;

працювати в країні без спеціального дозволу – після завершення навчання.

Один із способів отримати ВНЗ у Євросоюзі — взяти участь у державній інвестиційній програмі. Інвестори можуть отримати ВНЖ для всієї родини, а їхні діти — вступити до вишів країн Євросоюзу.

ВНЖ у Євросоюзі за інвестиції видадуть: Португалія, Іспанія, Мальта, Греція, Кіпр, Австрія. Мінімальні інвестиції – 30 000 €. Серед інвестиційних можливостей – оренда чи купівля нерухомості, підтримка науки та культури, створення бізнесу.

ПМП, натуралізацію чи громадянство інвесторам видадуть через певний період проживання в країні — від 5 років.