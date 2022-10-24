Іноземні студенти, які навчаються у Євросоюзі, мають право поєднувати навчання із роботою. Але на роботу для них діють обмеження.
Платформа Erudera опублікувала основні правила для студентів-іноземців. Розбираємось, як законно вчитися та одночасно працювати у країнах Євросоюзу.
Майже 6 мільйонів студентів навчаються за межами своєї країни, стверджує дослідження Erudera. З них близько 1,3 мільйона навчаються у вишах Європи.
Вступивши до вузів Євросоюзу, іноземні абітурієнти отримують студентську візу. Вона дає право не лише вчитися та жити, а й працювати в країні, де знаходиться вуз.
Під час семестру іноземні студенти можуть:
- працювати не більше 4 годин на день;
- і при цьому не більше ніж 20 годин на тиждень.
Умови стають менш суворими у перервах між семестрами. Як правило, іноземним студентам дозволяють повну трудову зайнятість на час канікул та державних свят.
Кожна країна Євросоюзу має додаткові умови для працюючих студентів-іноземців. Залежно від країни іноземні студенти:
- можуть претендувати лише деякі вакансії;
- можуть працювати не більше певної кількості годин чи днів на рік;
- зобов’язані одержати дозвіл на працевлаштування через імміграційну службу або службу зайнятості.
Іноземні студенти мають довести, що робота не ставить під загрозу головну умову перебування у Євросоюзі: навчання у виші.
Як ВНЖ дає більше свободи для навчання та роботи у Євросоюзі
Студент із видом на проживання чи громадянством країни Євросюза може поєднувати роботу та навчання на більш гнучких умовах.
Власники ВНЖ однієї з країн Євросоюзу можуть:
- навчатися у виші цієї країни без студентської візи;
- поєднувати навчання з роботою на території цієї країни;
- вільно жити на території країни та без віз подорожувати Шенгенською зоною;
- працювати в країні без спеціального дозволу – після завершення навчання.
Один із способів отримати ВНЗ у Євросоюзі — взяти участь у державній інвестиційній програмі. Інвестори можуть отримати ВНЖ для всієї родини, а їхні діти — вступити до вишів країн Євросоюзу.
ВНЖ у Євросоюзі за інвестиції видадуть: Португалія, Іспанія, Мальта, Греція, Кіпр, Австрія. Мінімальні інвестиції – 30 000 €. Серед інвестиційних можливостей – оренда чи купівля нерухомості, підтримка науки та культури, створення бізнесу.
ПМП, натуралізацію чи громадянство інвесторам видадуть через певний період проживання в країні — від 5 років.