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МексикаТуризм

У Мексиці жінка загинула, рятуючи п’ятирічну доньку від акули

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Мексиці жінка загинула, рятуючи п'ятирічну доньку від акули
depositphotos.com

У Мексиці 26-річна Марія Фернандес Мартінес Хіменес загинула, рятуючи свою п’ятирічну дочку від акули, повідомляє New York Post.

Повідомляється, що жінка з донькою перебували у воді, коли акула спробувала напасти на дитину. Мати встигла закинути доньку на плавучу ігрову платформу, що знаходиться за 22 метри від берега, але сама не встигла на неї забратися.

На допомогу жінці поспішили рятувальники, але на момент їхнього прибуття акула встигла відкусити Марії ногу. Постраждалу витягли на берег, проте допомогти їй уже не змогли. Жінка померла від великої втрати крові.

Зазначається, що в цей час поблизу місця нападу проходили змагання з плавання.

Після події влада закрила пляж для відпочивальників. Фахівцям поки не вдалося встановити, до якого конкретно виду належала акула, що напала на людей.

Раніше акула потягла під воду німецьку туристку, яка займалася дайвінгом біля популярного пляжу на Багамських островах.

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