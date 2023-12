У Мексиці жінка загинула, рятуючи п’ятирічну доньку від акули

У Мексиці 26-річна Марія Фернандес Мартінес Хіменес загинула, рятуючи свою п’ятирічну дочку від акули, повідомляє New York Post.

Повідомляється, що жінка з донькою перебували у воді, коли акула спробувала напасти на дитину. Мати встигла закинути доньку на плавучу ігрову платформу, що знаходиться за 22 метри від берега, але сама не встигла на неї забратися.

На допомогу жінці поспішили рятувальники, але на момент їхнього прибуття акула встигла відкусити Марії ногу. Постраждалу витягли на берег, проте допомогти їй уже не змогли. Жінка померла від великої втрати крові.

A tragic incident occurred on December 3rd in Melaque, Mexico, where a woman was fatally injured by a shark bite.

pic.twitter.com/0uAsUhJVLg

— Big Kay🇬🇭 (@Official_BigKay) December 4, 2023