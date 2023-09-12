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“Я бачу тіло зятя під уламками”: як живуть марокканці після землетрусу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Журналісти інформагентства Sky News відвідали марокканське місто Амізміз, в якому землетрус забрав життя десятої частини населення. Люди все ще не можуть оговтатися від того, що сталося. Ситуацію загострює відсутність техніки, яка б могла розібрати завали.

До землетрусу Амізміз був барвистим містечком із населенням у 20 тисяч осіб, яке любили відвідувати туристи. Нині від міста залишилися лише руїни. Під час катаклізму, лише за попередніми підрахунками, тут загинуло дві тисячі людей. Багато хто з них все ще залишається під завалами.

Більшість місцевих жителів ночують на вулицях чи у тимчасових таборах, які розбили для них на околицях. Навіть у ті будинки, які вціліли, люди не хочуть повертатися, боячись обвалення.

Чоловік на ім’я Даг провів для журналістів невелику екскурсію і показав купу каміння, яке раніше було його домом. Там, під уламками, каже він, лежить його зять.

“Я бачу частини його тіла, але через відсутність техніки його неможливо витягти”, – каже Даг.

Проходячи вулицями міста, чоловік відзначає майже без емоцій:

“Жінка там мертва. Це мати мого друга. Його дружина теж там, і вона теж мертва”.

Даг каже, що більшість людей досі не можуть прийняти та усвідомити те, що сталося. За кілька днів вони все ще перебувають у шоковому стані.

“Якось я змирюся з цим, але не сьогодні”, – сказав він.

Журналіст інформагентства пояснює, що зараз у місті немає ні електрики, ні води, ні зв’язку. Оглянувши будинки, він зазначає, що уламки розсипаються в руках, що говорить про те, що ці будівлі не були розраховані на те, щоби витримати землетрус.

“У людей усередині не було жодного шансу”, – сказав він.

Нагадаємо, 9 вересня у Марокко стався землетрус магнітудою 6,8. Цей землетрус став найсильнішим у країні протягом останніх 120 років. За останніми даними, кількість жертв перевищила 2600 людей.

На третій день після руйнівного землетрусу влада Марокко погодилася прийняти допомогу від чотирьох країн – Іспанії, Великобританії, Катару та ОАЕ.

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