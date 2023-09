“Я бачу тіло зятя під уламками”: як живуть марокканці після землетрусу

Журналісти інформагентства Sky News відвідали марокканське місто Амізміз, в якому землетрус забрав життя десятої частини населення. Люди все ще не можуть оговтатися від того, що сталося. Ситуацію загострює відсутність техніки, яка б могла розібрати завали.

До землетрусу Амізміз був барвистим містечком із населенням у 20 тисяч осіб, яке любили відвідувати туристи. Нині від міста залишилися лише руїни. Під час катаклізму, лише за попередніми підрахунками, тут загинуло дві тисячі людей. Багато хто з них все ще залишається під завалами.

RAW FOOTAGE : Video showing one of the bodies found in the rubble of a destroyed house in the town of Amizmiz. It is a small town located 55 kilometers south of Marrakech, and only 15 kilometers from the epicenter. (10/09/2023)#زلزال_المغرب #morocco #maroc #earthquake pic.twitter.com/FbRUFHghI7

